Parece Islandia, pero está en Argentina: el destino con termas y nieve que es furor este invierno

Meterse en una pileta de aguas termales mientras la nieve cubre todo el paisaje es una de las experiencias más memorables de la vida, que ningún argentino debería perderse. Una de las escapadas más elegidas durante este invierno, permite conocer esa experiencia.

En el corazón de la cordillera neuquina y al pie del volcán Copahue, esta propuesta conquista por combinar bienestar con naturaleza y aventura. Se trata del complejo termal de Copahue, que permanece abierto pese a las bajas temperaturas.

Este destino le ofrece a los visitantes la posibilidad de disfrutar de aguas minerales que oscilan entre los 36 °C y los 40 °C, creando un irrisorio contraste con el frío extremo del espacio exterior.

Las termas de Copahue son consideradas entre las mejores por la riqueza de sus minerales. Comparten reconocimientos internacionales con destinos emblemáticos de Islandia y de Japón: así de importantes resultan en el mundo.

Tres circuitos para el relax en plena montaña

La propuesta invernal está organizada en tres recorridos terapéuticos, pensados para diferentes preferencias.

El Circuito Aire combina la inmersión en aguas termales con sesiones de vapor natural , una opción orientada a quienes buscan relajación y bienestar.

combina la inmersión en aguas termales con , una opción orientada a quienes buscan relajación y bienestar. El Circuito Tierra aprovecha las propiedades de los famosos barros de Copahue . Su principal atractivo es la denominada Laguna del Chancho , donde los visitantes pueden realizar tratamientos con fangos minerales reconocidos por sus propiedades terapéuticas .

aprovecha las propiedades de los famosos . Su principal atractivo es la denominada , donde los visitantes pueden realizar tratamientos con fangos minerales reconocidos por sus . El Circuito Fuego propone una experiencia revitalizante mediante vapores sulfurosos naturales, ideales para quienes buscan una sensación de recuperación física y relajación profunda.

Las piletas naturales, los vapores y la alta concentración de minerales convierten al complejo en un centro termal de referencia internacional, pero también en la alternativa ideal para disfrutar del invierno en Argentina.

La aventura que empieza antes de llegar

Parte del encanto de esta experiencia está en el viaje. El acceso al complejo se realiza desde la villa de Caviahue, ubicada a unos 18 kilómetros de Copahue.

En el invierno, la intensa acumulación de nieve impide el tránsito convencional, por lo que el recorrido se efectúa en autos especiales preparados para desplazarse sobre los caminos completamente cubiertos de blanco helado.

Entonces, el traslado atraviesa paisajes de montaña únicos y termina por convertirse en una aventura más, antes de llegar a las termas.

Cada uno de los circuitos tiene un valor de $50.000. Como requisito obligatorio, todos los visitantes deben completar una declaración jurada antes de ingresar al complejo.