Exposición Rural 2026: Qué camionetas y autos se presentan

Los vehículos que se presentan en la Exposición Rural 2026.

Como cada año, la Exposición Rural Argentina volvió a abrir sus puertas en el barrio de Palermo, con un fuerte protagonismo de las marcas de autos que exhiben sus últimas novedades y modelos destacados. La muestra, que alcanza su 138.ª edición, estará disponible para el público hasta el 26 de julio, en horario de 9 a 20 horas.

Entre las automotrices presentes se destacan Fiat, Volkswagen, Ram, Chevrolet y BYD, quienes montaron stands donde exponen desde sus gamas tradicionales hasta series especiales que hacen su debut en esta edición. Para los visitantes amantes de la aventura, también hay una pista off-road donde se puede experimentar en camionetas y vehículos 4x4, poniendo a prueba sus prestaciones en primera persona.

La entrada tiene un costo de $16.500 para compras online y un paquete familiar de cuatro tickets por $49.500. En la boletería del predio, el precio asciende a $20.000, mientras que los jubilados pagan $8.500 y pueden ingresar gratis los lunes y martes.

Los modelos que se destacan en la Expo Rural 2026

Fiat destaca en la feria su pickup Titano, fabricada en Argentina. Aunque sin novedades técnicas, la unidad exhibida está equipada con accesorios oficiales Mopar, mostrando todas las opciones disponibles para el modelo. Además, la Titano ocupa el lugar de vehículo oficial de la muestra, reemplazando a la Ford Ranger, cuya marca no participa este año.

La marca italiana también lanzó un plan comercial especial con financiación de tasa cero para la Titano más accesible, que cuesta $41.200.000. El crédito alcanza hasta 38 millones de pesos con plazo de 18 meses, vigente hasta fin de mes.

Volkswagen presenta en esta edición la Amarok V6 Unlimited, una serie limitada a 500 unidades numeradas que se diferencia por su paquete estético exclusivo, con detalles en negro brillante, una parrilla frontal oscura y accesorios especiales como amortiguadores para el capot y una lona marítima para la caja de carga.

En su stand, la marca alemana expone también el nuevo Volkswagen Tera en versión Outfit, la pick-up Saveiro Trendline y otras versiones de Amarok. Para los fanáticos, ofrecen un simulador para manejar la Amarok V6 Unlimited a control remoto en una pista off-road, sumando una experiencia divertida y original.

Ram sorprendió con el regreso de su modelo 2500, la pickup más grande que comercializa en Argentina, ahora con un rediseño que incluye nueva parrilla, faros LED y mejoras en la motorización. El motor Cummins turbodiésel de 6.7 litros entrega 430 CV y 1.460 Nm de torque, con una caja automática de 8 velocidades. La preventa tiene un precio de 110.000 dólares. También en la muestra, Ram exhibe la nueva Dakota Night Edition, una versión superior a la Laramie con detalles oscuros en llantas, parrilla y otros accesorios, que le dan un estilo más agresivo.

Chevrolet presenta la versión Activ del Onix, con un diseño más aventurero que incluye mayor distancia al suelo (201 mm), llantas y parrilla negras, y barras de techo. Este modelo cuenta con un motor turbo naftero de 1.0 litro que genera 116 CV y 160 Nm de torque, junto a una transmisión automática de seis velocidades. Su precio es de $35.043.900.

Además, la marca exhibe la S10 Trailboss, una versión robusta y preparada para el off-road, que complementa la oferta para quienes buscan vehículos con capacidades todoterreno.

Los autos chinos dirán presente

Por primera vez, BYD participa en la Exposición Rural mostrando su gama local y su tecnología innovadora. Entre sus modelos destacados está la camioneta híbrida enchufable Shark, disponible para pruebas en la pista 4x4, y el Yangwang U8, un todoterreno electrificado con cuatro motores eléctricos, uno por rueda.

El superdeportivo eléctrico Yangwang U9 también forma parte de la muestra, con 1.306 CV y una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2,36 segundos. Está construido con fibra de carbono aeroespacial y cuenta con un sistema inteligente para el control de su carrocería.