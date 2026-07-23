Incendio forestal en Francia obliga a huir a miles de personas; persiste riesgo en Europa

Un incendio forestal arde en una zona boscosa del departamento de Gironda en medio del empeoramiento de las condiciones de sequía tras una ola de calor y la escasez de agua en gran parte de Francia.

Un ​incendio forestal que avanza rápidamente obligó a más de 10.000 personas a abandonar sus hogares y los campings cerca de la costa atlántica de Francia, mientras el calor extremo y la sequía avivan las llamas en toda Europa, entre advertencias de ‌que el cambio climático está agravando la escasez de ‌agua en el continente.

En toda Europa, tres olas de calor consecutivas han intensificado la sequía, han puesto a prueba los suministros de agua y han dejado la vegetación seca, contribuyendo a que los incendios hayan arrasado este año más terreno que la media anual de las dos últimas décadas en el continente que se calienta más rápidamente del mundo. También se le ha atribuido la responsabilidad de miles de muertes.

Más de 10.000 personas fueron evacuadas durante la noche en el suroeste de Francia, cuando un incendio forestal que se propagaba rápidamente arrasó 2.000 hectáreas de terreno al oeste de la ciudad de Burdeos, según informaron las autoridades el jueves.

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Quinientos bomberos luchan por controlar el incendio, ​según informó la prefectura, que añadió que, ⁠hasta el momento, no se han registrado heridos.

El incendio forestal se encuentra cerca de la zona de la bahía de Arcachón, un ‌importante destino turístico, y muchos de los evacuados son visitantes que se alojaban en campings. "Durante la noche, el ⁠fuego se propagó más rápido de lo que habíamos imaginado", afirmó Philippe de ⁠Gonneville, alcalde de Lège-Cap Ferret.

En la vecina España, las autoridades seguían trabajando para extinguir los incendios que llevan varios días activos, mientras que en Italia falleció un bombero de 59 años tras sentirse indispuesto mientras combatía un gran incendio forestal cerca de San Cataldo, en Sicilia.

La ⁠península de Cap Ferret, a menudo comparada con los lujosos Hamptons de Estados Unidos, alberga algunas de las propiedades más ​caras de Francia, adonde acuden los parisinos y bordeleses adinerados para degustar vino blanco y deleitarse ‌con ostras.

Lège es el único de los once pueblos de la ‌península amenazado por el incendio, pero Gonneville afirmó que fueron evacuadas 5.200 personas durante la noche. Señaló que el acceso está ⁠completamente cerrado y se activaron planes de contingencia para evacuar toda la península tanto por carretera como por mar si fuera necesario.

El incendio se inició cerca de la localidad de Saumos, a unos 15 kilómetros de Lège-Cap Ferret, pero ya había llegado a las afueras de Lège, lo que obligó a evacuar varios campings y barrios cercanos al bosque.

Los incendios forestales seguían siendo un gran reto en toda España este ​jueves, y las autoridades ‌continuaban luchando contra varios incendios importantes en medio de altas temperaturas y condiciones adversas.

En toda España central, los bomberos, el personal de emergencias y las unidades militares seguían desplegadas mientras las autoridades vigilaban múltiples incendios activos, entre ellos los de Guadalajara, Toledo, Ciudad Real y Albacete. En lo que va de año se han quemado más de 100.000 hectáreas en todo el país.

Se registró un exceso de más de 10.000 muertes en toda Europa y Reino Unido durante las dos últimas ⁠olas de calor sin precedentes, en mayo y a fines de junio, y los científicos afirman que la única razón creíble para este número inusualmente elevado de víctimas está relacionada con el calor.

Bélgica anunció el jueves que el 27 de junio —durante la ola de calor del mes pasado— fue el segundo día más letal del país en el siglo XXI, con 650 fallecidos.

Europa está sufriendo de lleno las consecuencias de un clima que se calienta rápidamente, con temperaturas que aumentan más del doble de rápido que la media mundial.

El Reuters Climate Monitor, una herramienta interactiva que realiza un seguimiento de los patrones meteorológicos, mostró que se prevé que la temperatura máxima media en Europa Occidental sea de 26,5°C este jueves, 2,9°C por encima ‌de la temperatura máxima normal para un 23 de julio según el periodo 1961-1990.

Numerosos países europeos están sufriendo condiciones de sequía este verano boreal. Francia teme que su cosecha de maíz sea la más escasa de los últimos 50 años, Rumanía ha restringido el acceso de los agricultores al agua para el riego, mientras que los Países Bajos han declarado una situación de escasez de agua.

En Londres se han introducido prohibiciones de uso de mangueras y siete islas griegas han declarado el estado de emergencia para ahorrar agua.

En un informe publicado el jueves, los científicos afirmaron ‌que los resultados indican que el cambio climático está alterando la forma en que se producen las sequías en Europa. El análisis del grupo World Weather Attribution señaló que el calor extremo está acelerando la evaporación del agua de los suelos.

No obstante, los retos también están impulsando a la gente ‌a pensar de forma innovadora. En ⁠Galicia, en el noroeste de España, las comunidades han reintroducido ganado autóctono para reequilibrar los ecosistemas y reducir los incendios forestales en una zona que fue el epicentro del peor año del país en cuanto a incendios ​en 2025.

Una especie concreta de ganado, la ágil Cachena —conocida localmente como "vaca-cabra"—, está siendo usada ahora para que se coma la maleza, un auténtico polvorín para los incendios.

Con información de Reuters