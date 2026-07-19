Llegó a Argentina una nueva marca de autos china: qué modelos trae y cuánto cuestan

La marca de autos china que llegó a Argentina.

Leapmotor, la firma china de vehículos eléctricos, empezó a operar oficialmente en Argentina de la mano de Stellantis, el gigante automotriz que ya tiene presencia consolidada en el país. La novedad incluye una red inicial de 12 concesionarios y 20 puntos de postventa, pero lo más destacado es la integración con los más de 300 puntos de servicio oficiales que Stellantis ya posee en todo el territorio nacional.

Esta alianza permite a los usuarios de Leapmotor acceder a un sistema de atención posventa ágil: si un vehículo necesita reparación, puede ser trasladado al taller Leapmotor más cercano. Además, el cliente recibirá movilidad y alojamiento por hasta cuatro noches en caso de ser necesario, asegurando una experiencia sin complicaciones.

Qué modelos trae Leapmotor a Argentina

La oferta de Leapmotor en Argentina se compone de dos SUV híbridos con rango extendido: el B10 y el C10. El B10 mide 4,53 metros de largo, 1,88 metros de ancho y 1,65 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,73 metros. Este modelo se posiciona entre los BYD Atto2 y Song Pro en tamaño, y es similar al Changan CS55, aunque con una tecnología de hibridación diferente.

El precio del B10 es de 31.990 dólares, un valor competitivo comparable al CS55 (32.000 dólares) y más bajo que el Atto2 (33.990 dólares). Su interior destaca por un entorno digital avanzado, con dos pantallas: una de 8,8 pulgadas para el tablero y otra flotante de 14,6 pulgadas para el sistema multimedia.

Por su parte, el C10 es un SUV más grande, con 4,74 metros de largo, 1,90 metros de ancho, 1,68 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,82 metros. Tiene capacidad para cinco pasajeros y un baúl con 435 litros de capacidad. Su precio es de 35.500 dólares, y llega libre de aranceles de importación gracias a su inclusión en el cupo de vehículos electrificados para 2026.

El interior del C10 también ofrece un diseño minimalista con una pantalla de 10,25 pulgadas para el tablero y otra de 14,6 pulgadas para el sistema multimedia, ambas operadas táctilmente sin perillas ni botones.

Ambos modelos cuentan con la tecnología REEV (Range Extended Electric Vehicle), que combina un motor eléctrico con un motor naftero 1.5 litros, generando una potencia total de 215 CV. El B10 tiene una batería de 18,8 kWh que le permite una autonomía eléctrica de hasta 95 kilómetros; mientras que el C10 posee una batería de 28,4 kWh para recorrer hasta 150 kilómetros en modo eléctrico. Los dos incorporan un generador de 50 kW y un tanque de combustible de 50 litros.

En cuanto a seguridad y confort, ambos SUV ofrecen siete airbags, frenado autónomo, control crucero adaptativo, asistencia para mantenerse en el carril, alerta de punto ciego, faros full LED, cargador inalámbrico, sensor de lluvia, acceso y arranque sin llave (inclusive con NFC), techo panorámico, llantas de 18 pulgadas, butaca eléctrica y climatizador automático.