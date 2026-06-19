La lista completa de los autos chinos disponibles en el país: modelos, marcas y precios

Los autos chinos disponibles en Argentina en Junio 2026.

En los últimos años, el mercado automotor argentino vio un auge notable de marcas chinas, con al menos 19 marcas presentes en el país, abarcando desde vehículos utilitarios hasta autos de pasajeros.

Este fenómeno se potenció con la reapertura de importaciones y beneficios fiscales, como el arancel cero para vehículos electrificados que no superan los 16.000 dólares.

La demanda por estos autos crece porque los compradores valoran cada vez más la tecnología, la calidad y el equipamiento que ofrecen. Por ejemplo, la empresa BYD confirmó que seguirá lanzando nuevos modelos, incluso aquellos que no entran en el beneficio arancelario y tienen precios más elevados.

Qué autos chinos están disponibles en Argentina y cuáles son los precios

BYD, que desembarcó en octubre de 2025, es la marca china con mayor volumen de ventas en Argentina. Su catálogo incluye:

Shark (pick-up mediana): US$ 59.990

Dolphin Mini: US$ 22.990 a US$ 23.990

Yuan Pro: US$ 29.990 a US$ 30.990

Atto 2: US$ 33.990

Song Pro: US$ 34.990 a US$ 36.990

Por otro lado, Chery, representada por Corven, creció un 69% en el último año y fue la primera marca china en instalarse en Argentina en 2008. Entre sus modelos se destacan el Tiggo 2 Pro Max, Tiggo 7 Hybrid y Arrizo 8 Hybrid, con precios que van desde US$ 23.000 hasta US$ 46.600.

La marca BAIC fue la que más creció en 2025, superando las 4.500 unidades vendidas. Representada por el Grupo Belcastro, posicionó al BJ30 como uno de los SUV más elegidos. Su oferta incluye varios modelos con precios variados, desde el U5 en US$ 25.600 hasta el BJ60 MHEV que alcanza los US$ 78.600.

Foton, que ya domina el segmento de utilitarios livianos, entró en 2024 en el mercado de camionetas medianas. Los modelos Tunland G7 y V9 se ofrecen con precios que van desde $43 millones hasta casi $74 millones, según la versión y equipamiento.

En el campo de los SUV y utilitarios, DFSK amplió su gama con modelos como el Glory 500 y el E5 PHEV, con precios que oscilan entre $36 millones y US$ 34.500. Mientras tanto, el Grupo Antelo impulsa a GWM, Changan y JMEV, con una gran variedad de SUVs, pick-ups y eléctricos, donde destacan el Haval H6, el CS55 Plus híbrido y el eléctrico Easy 3, uno de los más accesibles en el país.

La llegada de MG en 2025, bajo el paraguas del Grupo Eximar, trajo modelos híbridos y un deportivo eléctrico de alta gama, el Cyberster, que se vende por US$ 130.000. Por su parte, Forthing y Jetour mostraron un fuerte crecimiento, con aumentos de hasta el 508% en ventas, ofreciendo SUVs y camionetas con precios competitivos.

Finalmente, Dongfeng y JAC completan la lista de marcas chinas en Argentina, con modelos que van desde utilitarios económicos hasta SUV y eléctricos, consolidando así una oferta diversificada para distintos tipos de consumidores.