Citroën renovó toda la línea de uno de sus modelos más exitosos.

Citroën renovó la gama del Basalt en Argentina con una novedad importante para sus versiones más accesibles. La marca reemplazó el tradicional motor naftero 1.6 VTi por el propulsor Firefly 1.3, que ya forma parte de otros modelos de Stellantis en la región, como el Fiat Cronos.

Esta actualización afecta a las variantes Live Pack y Feel del crossover compacto que se fabrica en Brasil, y que ya están disponibles para la venta en concesionarios argentinos. Hasta ahora, estas versiones venían equipadas con el motor 1.6 VTi de cuatro cilindros, que entregaba 115 caballos de fuerza y 150 Nm de torque.

El nuevo motor reduce la potencia del Balsat

Con la incorporación del Firefly 1.3, la potencia se reduce a 96 caballos y el torque a 125 Nm. La transmisión permanece sin cambios, manteniendo la caja manual de cinco velocidades y la tracción delantera. La gama está dirigida a familias jóvenes o usuarios que priorizan la estética y el espacio de carga. Además cuentan con una silueta coupé le otorga una presencia visual moderna en un segmento de precios accesibles.

Si bien la nueva mecánica implica una caída en las prestaciones, Citroën destaca una mejora significativa en el consumo de combustible homologado. Según la marca, el Basalt 1.3 consume 8,2 litros cada 100 kilómetros en ciudad, comparado con los 9,5 litros que registraba el motor anterior. En ruta, el gasto baja a 5,5 litros cada 100 kilómetros, dejando un promedio combinado de 6,5 litros cada 100 kilómetros.

No es la primera vez que Citroën apuesta por este motor en la región. A comienzos de 2023, el SUV Aircross también incorporó el Firefly 1.3 en sus versiones de entrada, sumando a la estrategia de Stellantis de estandarizar esta familia de propulsores en varios de sus modelos para simplificar la oferta mecánica.

Por ahora, el motor 1.6 VTi sigue disponible en algunas versiones iniciales del Citroën C3, pero la tendencia es clara: el Firefly 1.3 gana terreno en la marca. La gama actualizada del Citroën Basalt ofrece además una garantía de tres años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero, para todas sus versiones, asegurando respaldo y confianza para los usuarios.

Precios del Citroën Basalt en Argentina

La gama del Citroën Basalt ya está disponible en Argentina y quedó con los siguientes precios en mayo 2026:

Basalt 1.3 Live Pack : $33.100.000

: $33.100.000 Basalt 1.3 Feel : $35.040.000

: $35.040.000 Basalt T200 Shine : $38.450.000

: $38.450.000 Basalt T200 Dark Edition: $38.970.000