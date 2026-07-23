Entradas para Jungle en Argentina 2027: precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

Jungle.

Después de consolidarse como una de las bandas más innovadoras del pop y la electrónica contemporánea, Jungle vuelve a Buenos Aires para reencontrarse con el público argentino. El grupo encabezado por Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland llegará con un espectáculo renovado que combinará las canciones de Sunshine, su próximo disco, con los grandes éxitos que marcaron su carrera.

El recital será el 1 de abril de 2027 en el Movistar Arena, escenario que recibirá a una de las propuestas internacionales más convocantes de los últimos años. Además, la noche contará con la participación especial de la banda estadounidense Sports, una de las revelaciones de la escena alternativa.

Cuándo toca Jungle en Argentina y cómo comprar las entradas

Jungle se presentará el miércoles 1 de abril de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires, como parte de la gira internacional con la que recorrerá distintos países para presentar Sunshine, su nuevo trabajo discográfico, cuyo lanzamiento está previsto para agosto.

La venta de entradas se realizará exclusivamente a través del sitio oficial del Movistar Arena y tendrá dos etapas:

Preventa exclusiva Banco Galicia: desde el viernes 29 de mayo a las 10 , con cualquier tarjeta de crédito de la entidad y el beneficio de seis cuotas sin interés , hasta agotar stock.

desde el , con cualquier tarjeta de crédito de la entidad y el beneficio de , hasta agotar stock. Venta general: desde el lunes 1 de junio a las 10, con todos los medios de pago. Los clientes de Banco Galicia también podrán acceder a seis cuotas sin interés.

Jungle.

Jungle llega con "Sunshine" y uno de los shows más esperados del año

Desde su formación en Londres en 2013, Jungle es una de las propuestas más originales del panorama musical internacional gracias a una fórmula que combina soul, funk, pop y electrónica con una fuerte identidad visual.

El dúo integrado por Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland ganó proyección mundial con discos como Volcano y terminó de conquistar nuevas audiencias gracias al éxito viral de "Back On 74", una de las canciones más reproducidas de los últimos años y convertida en fenómeno en redes sociales.

En 2023, la incorporación oficial de Lydia Kitto como integrante permanente amplió la propuesta artística del grupo, que desde entonces reforzó tanto su sonido como la puesta en escena de sus conciertos.

Sports abrirá la noche en el Movistar Arena

La apertura del recital estará a cargo de Sports, la banda estadounidense que recientemente lanzó su álbum homónimo y que aparece como una de las nuevas apuestas del indie internacional.

Su propuesta mezcla pop psicodélico, electrónica suave e influencias del rock alternativo, una combinación que la convirtió en una de las revelaciones de la escena emergente y en el complemento ideal para una noche marcada por el groove y la experimentación sonora.

Con una gira que ya convocó a más de 190.000 espectadores en distintos países y un nuevo álbum bajo el brazo, Jungle promete ofrecer uno de los recitales internacionales más destacados de 2027 en la Argentina. El regreso del grupo al Movistar Arena buscará confirmar el vínculo que construyó con el público local y volver a transformar el estadio en una gran pista de baile.