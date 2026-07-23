Quién es Paul Aron, el piloto que reemplaza a Franco Colapinto en la primera práctica del GP en Hungría

Paul Aron, piloto de Estonia integrante de Alpine. (Crédito de foto: Paul Aron)

El Gran Premio de Hungría 2026 se prepara para ser una cita crucial en el calendario de la Fórmula 1. Disputado en el emblemático circuito de Hungaroring, caracterizado por sus curvas cerradas y la dificultad para realizar sobrepasos, este trazado exige máxima precisión técnica por parte de los pilotos. La categoría reina llega a Budapest en un clima de alta tensión competitiva, con escuderías ajustando cada detalle en la búsqueda de puntos valiosos.

Además, la cita húngara marca el cierre de la primera mitad del campeonato, representando la última competencia oficial antes del receso de verano de la F1. Por esta razón, los equipos buscan optimizar cada sesión de entrenamiento previo al receso estival.

¿Quién es Paul Aron y por qué reemplaza a Colapinto?

Paul Aron es un joven piloto estonio que forma parte del programa de desarrollo de la escudería Alpine y se desempeña como piloto de reserva de la estructura. Aron tomará el lugar de Franco Colapinto únicamente durante la Práctica Libre 1 (FP1) en Hungría. Esta sustitución no responde a un bajo rendimiento del piloto argentino, sino al estricto cumplimiento del reglamento deportivo de la Fórmula 1.

La normativa exige a todas las escuderías ceder el monoplaza titular a pilotos novatos en un número determinado de sesiones de entrenamientos libres a lo largo de la temporada para fomentar el desarrollo de nuevos talentos. De esta manera, Alpine aprovechará la primera tanda en Hungaroring para otorgarle a Aron rodaje en pista y recoger datos del monoplaza. Ahora será el turno de demostrar sus cualidades para el juvenil estonio.

Paul Aron, Ryo Hirakawa y Franco Colapinto. (Crédito de foto: AFP)

Las carreras del GP: fecha, cronograma y la participación de Colapinto

El Gran Premio de Hungría se llevará a cabo a lo largo del fin de semana (24, 25 y 26 de julio). El evento comprende la disputa de tres sesiones de prácticas libres, la sesión de clasificación del sábado para determinar la grilla de salida y la gran carrera del domingo. Respecto a Franco Colapinto, el argentino participará del Gran Premio de Hungría.

Tras mirar desde el garaje la Práctica Libre 1 corrida por Aron, Colapinto volverá a ponerse al volante de su monoplaza Alpine a partir de la Práctica Libre 2 del viernes. Luego completará normalmente el resto de la actividad oficial, disputando la Práctica Libre 3, la clasificación del sábado y la carrera del domingo en busca de un gran resultado para la escudería, antes de las vacaciones de la categoría.