Un hombre ondea una bandera y sostiene un cartel mientras la gente celebra los resultados parciales de las elecciones parlamentarias húngaras en Budapest, Hungría

Budapest ​se convirtió en una zona de fiesta hasta la madrugada del lunes, con gente bailando frente a los bares y coches tocando el ‌claxon mientras los seguidores del ‌partido opositor Tisza celebraban su aplastante victoria en las decisivas elecciones del domingo.

Las elecciones, que registraron una participación récord del 80% según datos preliminares, pusieron fin a los 16 años de Gobierno del primer ministro de derecha Viktor Orbán y, para los húngaros que brindaban y ondeaban banderas en la capital, el resultado acerca al país al occidente de Europa y ​a la restauración de ⁠la democracia, erosionada por Orbán y su Gobierno desde 2010.

El famoso ‌puente de las Cadenas de Budapest se iluminó con los ⁠colores nacionales de Hungría y, a lo ⁠largo de la ribera del Danubio, decenas de miles de personas celebraron la victoria, ondeando la bandera nacional y las banderas de la Unión Europea, ⁠y algunos brindando con champán en vasos de papel.

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"¡Me siento genial! ¡De ​verdad, genial! Nunca pensé que esto fuera a ‌suceder realmente. Llevo 16 años rezando por ‌esto, así que estoy superfeliz", dijo Szilvia, una seguidora de Tisza, ⁠mientras la gente veía el discurso de victoria del líder de la oposición, Peter Magyar.

En el metro de la ciudad estallaron los cánticos y los vítores, con la gente coreando "se acabó". Otros seguidores de Tisza celebraron ​en una ‌rave frente al emblemático edificio del Parlamento del país.

"Es una gran celebración. Estoy muy contento. Llevaba tiempo esperando esto. Y espero que el nuevo liderazgo, el nuevo primer ministro, sea realmente un primer ministro para todos los húngaros, tal y como ha ⁠dicho", dijo Sandor Zoletnik, seguidor de Tisza.

"¡Increíble!", "¡No puedo describirlo!", "Estamos tan contentos de que Orbán por fin se haya ido", "No creíamos que las cosas fueran a cambiar", gritaba un grupo de jóvenes mientras se abrazaban y saltaban.

"Así que, por fin, después de al menos 16 años, sentimos que hay esperanza. Sentimos que hay esperanza de que Hungría pueda empezar a caminar en la dirección correcta", dijo ‌uno de ellos. El partido Fidesz de Orbán tenía el menor apoyo entre la generación joven.

Fidesz, fundado originalmente como un movimiento juvenil de oposición a finales de la década de 1980, cuenta con el respaldo de solo el 8% de los votantes de entre 18 y 29 años, según una encuesta ‌de la empresa demoscópica Median, o del 22% en el grupo de edad más amplio de 18 a 39 años, según Zavecz Research.

El tráfico se detuvo en ‌algunas de las principales ⁠avenidas, mientras las multitudes que se congregaban frente a los bares desbordaban las aceras y la gente ondeaba banderas ​nacionales, deteniendo a los coches. Cientos de personas paseaban por los puentes que cruzan el Danubio bien pasada la medianoche.

Con información de Reuters