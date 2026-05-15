Ranking de sueldos en mayo 2026: cuánto piden ganar los argentinos para no quedar bajo la línea de pobreza

Cuánto se puede ganar de salarios

En medio de una economía todavía marcada por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los últimos años, las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos volvieron a subir en mayo 2026 y ya superan ampliamente el millón de pesos en la mayoría de los sectores laborales.

Los datos más recientes del mercado reflejan cómo empleados y profesionales ajustan cada vez más sus expectativas de ingresos para intentar no quedar por debajo de la línea de pobreza y sostener el costo de vida cotidiano. Según el relevamiento conocido este mes y difundido por Noticias Argentinas, los sectores vinculados a gerencia, petróleo, minería, ingeniería y tecnología continúan encabezando el ranking de salarios pretendidos más altos del país.

En el otro extremo aparecen áreas como atención al cliente, call center, gastronomía, turismo y tareas operativas, donde los ingresos pretendidos siguen ubicándose considerablemente por debajo del promedio general.

Los sectores que más dinero piden ganar: el ranking de cuánto piden ganar los argentinos, según el rubro

El ranking de pretensiones salariales de mayo muestra fuertes diferencias entre actividades:

Las posiciones de Gerencia y Dirección General lideran con pedidos salariales promedio de $2.397.686 mensuales.

Muy cerca aparecen los rubros de Minería, Petróleo y Gas, donde los trabajadores ya pretenden ingresos de $2.290.209 mensuales, impulsados por la expansión energética y la demanda de perfiles técnicos especializados.

Detrás se ubican:

Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.781.276.

$1.781.276. Ingenierías: $ 1.775.269.

1.775.269. Recursos Humanos y Capacitación: $1.711.386.

$1.711.386. Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.684.920.

$1.684.920. Departamento Técnico: $1.681.115.

$1.681.115. Ingeniería Civil y Construcción: $1.675.984.

$1.675.984. Aduana y Comercio Exterior: $1.633.655.

También se mantienen en niveles elevados los salarios pretendidos en áreas comerciales, producción y marketing:

Comercial, Ventas y Negocios: $1.490.791.

$1.490.791. Producción y Manufactura: $1.482.226.

$1.482.226. Marketing y Publicidad: $1.401.766.

$1.401.766. Comunicación y Relaciones Públicas: $1.401.352.

Cuánto se cobra de salarios en mayo

Los rubros con salarios más bajos

Aunque prácticamente todos los sectores ajustaron sus expectativas salariales en los últimos meses, algunos continúan mostrando ingresos considerablemente menores frente al resto del mercado.

Entre los salarios pretendidos más bajos aparecen:

Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $956.763.

$956.763. Gastronomía y Turismo: $1.055.702.

$1.055.702. Oficios y Otros: $1.072.947.

$1.072.947. Sociología y Trabajo Social: $1.076.303.

$1.076.303. Secretarías y Recepción: $1.100.760.

Incluso sectores históricamente vinculados a servicios esenciales, como educación y salud, siguen mostrando pedidos salariales relativamente rezagados frente al promedio general:

Educación, Docencia e Investigación: $1.141.940.

$1.141.940. Enfermería: $1.181.603.

$1.181.603. Salud, Medicina y Farmacia: $1.218.492.

Salarios en mayo confirmado

La brecha salarial sigue ampliándose

El relevamiento también deja en evidencia la fuerte brecha que persiste entre sectores altamente especializados y actividades vinculadas a servicios masivos o tareas operativas. Mientras algunas posiciones ya rozan o superan los $2,3 millones mensuales, otros rubros todavía no alcanzan el millón de pesos en sus pretensiones salariales promedio.

En un escenario donde el costo de vida continúa presionando sobre los ingresos, el salario pretendido se transformó en uno de los principales indicadores para medir expectativas económicas, capacidad de consumo y percepción social sobre cuánto dinero hace falta para sostener un nivel de vida de clase media en la Argentina actual.