Louis Tomlinson vuelve a la Argentina en 2027: entradas y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

Louis Tomlinson confirmó que regresará a la Argentina en 2027. El cantante británico se subirá al escenario del Movistar Arena, en Buenos Aires, para reencontrarse con sus fans en una noche que promete muchísima emoción, buena música y un recorrido por sus grandes hits.

Cuándo toca Louis Tomlinson en el Movistar Arena: la fecha confirmada

El cantante se presentará el 2 de abril de 2027 en el Movistar Arena para compartir en vivo su último disco de estudio "How Did I Get Here?", más auténtico y visceral. Además, hará un recorrido por su discografía junto a sus fans más fieles y apasionados que ya lo acompañaron en sus visitas anteriores, muchos desde One Direction.

El artista, consolidado como una de las voces más auténticas del rock/pop británico actual, tiene un proyecto más personal que muestra su evolución y ha logrado colocarse en el #1 en el Reino Unido, España y diversos países de Europa.

Louis Tomlinson tocará en Argentina el 2 de abril de 2027

El show en Buenos Aires es una oportunidad increíble para encontrarse con Louis en su nueva y mejor versión: una noche para vivir de cerca una experiencia potente y visceral con canciones que han marcado a fanáticos en todo el mundo.

Entradas para Louis Tomlinson en Argentina 2027: cómo comprarlas y los precios

Las entradas estarán a la venta solamente a través de la página oficial del Movistar Arena. Se realizará la venta en dos fechas:

Preventa : para clientes Banco Patagonia VISA desde las 10 hs del martes 19 de mayo . Se podrá acceder a los tickets con un 10% de descuento si realizan la compra con tarjeta de débito o en hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

: para clientes Banco Patagonia VISA desde las . Se podrá acceder a los tickets con un 10% de descuento si realizan la compra con tarjeta de débito o en hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. Venta general: miércoles 20 de mayo a las 10 hs, con todos los medios de pago.

Los precios de los tickets varían de acuerdo con la ubicación. Sin embargo, la organización ya adelantó que costarán:

Campo delantero: $190.000 + cargos por servicio

Campo trasero: $95.000 + cargos por servicio

Platea baja 1: $230.000 + cargos por servicio

Platea baja 2: $220.000 + cargos por servicio

Platea baja 3: $175.000 + cargos por servicio

Platea alta 1: $125.000 + cargos por servicio

Platea alta 2: $85.000 + cargos por servicio