Entradas para Deep Purple en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

Deep Purple viene a Argentina.

No existen suficientes superlativos para reconocer adecuadamente la contribución de Deep Purple al rock. Tras vender más de 100 millones de álbumes y llenar estadios en todo el mundo. Un grupo que ha sido pionero y ha marcado el camino con su música, siendo uno de los primeros grupos masivos que dio la música. Con clásicos como "Smoke on the water", "Burn" o "Highway star" que son casi un paso obligado para aquellos que aman los solos de guitarra y buenos riffs. Y la banda decidió nuevamente aterrizar en Buenos Aires para tocar en el Movistar Arena.

Con una trayectoria que abarca siete décadas, Deep Purple ha sido pionera y ha definido el hard rock, explorando progresivamente nuevos horizontes, manteniendo su sonido fresco y atrayendo a nuevos fans a la legión que se ha mantenido fiel desde sus inicios. La célebre formación MKII, compuesta por Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Jon Lord y Ritchie Blackmore, fue responsable de muchos de los álbumes de rock más emblemáticos de principios de los 70, incluyendo "Made In Japan", universalmente reconocido como uno de los álbumes en directo más importantes e influyentes de todos los tiempos.

Cuándo toca Deep Purple en Buenos Aires

Deep Purple se presenta el próximo 10 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Venta de entradas para Deep Purple en Argentina 2026

Las entradas se pondrán a la venta por próximamente por movistararena.com.ar.

Aún no se difundieron los precios de los tickets.

El presente de Deep Purple

Conocida como una de las bandas más trabajadoras de la historia, Deep Purple ha seguido publicando álbumes número uno y realizando giras mundiales desde su formación en 1968, prácticamente sin descanso. En 2007 (casi 40 años después de su formación), la banda ofreció 40 conciertos en Francia ante un público entregado, y continúa pasando gran parte del año de gira, llenando estadios por todo el mundo.

Deep Purple en su paso por Japón este 2026.

Deep Purple se ha mantenido fiel a sus raíces musicales, fusionando una ecléctica mezcla de estilos para crear un sonido distintivo que define a la banda hoy en día, y que, a su vez, ha forjado un legado que muy pocas bandas podrían aspirar a replicar. La banda ha escrito y producido tantas canciones clásicas y conocidas que su público es muy diverso en edad y procedencia, algo que la banda ha aceptado con gusto.

El último álbum de estudio de Deep Purple, "Whoosh!" (2020), sigue a sus álbumes que alcanzaron la cima de las listas mundiales, "inFinite" (2017) y "NOW What?!" (2013). Por tercera vez, Deep Purple unió fuerzas con el productor Bob Ezrin, quien ha trabajado con artistas de la talla de KISS, Pink Floyd, Lou Reed y Alice Cooper. En "Whoosh!", la banda y Bob Ezrin crearon el álbum más versátil en la historia de su colaboración.