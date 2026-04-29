Cómo programar todos los partidos del Mundial 2026 en tu celular

Programá los partidos del Mundial 2026 en tu calendario

La clave está en el formato .ics, el estándar universal para calendarios digitales. Es el formato más seguro y versátil para este tipo de integraciones: al ser un archivo de texto plano, no contiene scripts maliciosos. Además, detecta automáticamente la zona horaria del dispositivo y ajusta los horarios de los partidos a la hora local del usuario. Una vez integrado, el calendario se actualiza solo con los cruces de cada ronda.

Para Android: Google Calendar

El proceso en Android es el más rápido de los dos y no requiere descargar ningún archivo. Existen al menos dos alternativas confiables para agregar el calendario del Mundial a Google Calendar: el creado por el usuario @augustonarvaez8 en X, y la versión de iSpooker, que también ofrece enlaces adaptados tanto a Google como a Apple. Al hacer clic en el enlace correspondiente a Google Calendar, se abrirá automáticamente la aplicación web de Google mostrando una ventana emergente donde se solicita confirmación para incorporar el calendario externo. Solo hay que pulsar el botón "Añadir".

Después de confirmar, el calendario del Mundial aparecerá en la sección "Otros calendarios" de tu cuenta de Google. Desde ahí se puede activar o desactivar su visualización, cambiarle el color para distinguirlo de otros eventos y consultar los detalles de cada partido con un toque. Los horarios ya están ajustados a la zona horaria de Argentina.

Un tip útil: si querés importar el archivo .ics manualmente desde la computadora, Google Calendar no permite hacerlo desde el celular directamente. Hay que importarlo primero desde la versión web en la PC, y los partidos aparecerán automáticamente sincronizados en el celular.

Para iPhone: Apple Calendar

En iPhone el proceso tiene un paso extra, pero sigue siendo accesible para cualquier usuario.

Al pulsar sobre el enlace correspondiente al calendario del Mundial para Apple, el sistema descargará un archivo en formato .ics. A continuación, hay que abrir la aplicación Apple Calendar, seleccionar la opción "Archivo" y luego "Importar", buscar el archivo descargado y confirmarlo.

Hay una alternativa más directa desde el iPhone. Abriendo el enlace directamente desde Safari, el sistema muestra una vista previa con todos los partidos y permite tocar "Añadir todos" en la esquina superior derecha para importarlos al instante, eligiendo en qué calendario guardarlos. Si tenés iCloud activado, los partidos se sincronizarán solos en todos tus dispositivos Apple, incluyendo el Apple Watch.

Un detalle de seguridad a tener en cuenta

Estos calendarios son creados por usuarios de la comunidad, no por FIFA ni por plataformas oficiales. Esto implica que el responsable del calendario podría modificar su contenido. Por este motivo se recomienda emplear únicamente calendarios provenientes de fuentes confiables y evitar hacer clic en enlaces desconocidos dentro de los eventos. Revisá que los eventos solo muestren información del partido y no incluyan links externos sospechosos.