Lula apuntó contra Flávio Bolsonaro por la nueva amenaza de aranceles de Estados Unidos

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, apuntó este martes contra el senador Flávio Bolsonaro, su mayor rival en las elecciones presidenciales de octubre, y lo responsabilizó por la nueva amenaza arancelaria de Estados Unidos hacia Brasil, anunciada por el presidente Donald Trump. Lula lo tildó de “cobarde, traidor y vendepatria” y lo acusó de haber influido en el anuncio del republicano durante su visita a Washington la semana pasada. Aparte de esto, afirmó que apelará a la reciprocidad de confirmarse los nuevos aranceles de la Casa Blanca.

Tras haber quedado involucrado al empresario Daniel Vorcaro, acusado de estafa al Estado brasileño y de quien se supo que la familia Bolsonaro recibió dinero para el rodaje de una película sobre Jair Bolsonaro a estrenarse este año, el primogénito del ex mandatario fue a visitar al presidente Trump, con quien se sacó una foto en el Salón Oval. Durante esa reunión, Bolsonaro Jr le habría pedido al republicano que designe como “terroristas” a las organizaciones criminales brasileñas Comando Vermelho y Primeiro da Capital, que finalmente fue confirmado al día siguiente por el secretario de Estado, Marco Rubio. La reacción de Lula fue inmediata y acusó a Flávio Bolsonaro de “traidor a la Patria”, razón por la cual Trump le respondió con las amenazas de aranceles al 25%.

Después del anuncio de Trump, Flávio afirmó que le había pedido al jefe de la Casa Blanca que “no castigue” a las empresas de Brasil con aranceles económicos ni impuestos de ningún tipo. “Todos los cobardes son así. No tienen el coraje de asumir lo que dijeron e intentan mentir”, sostuvo Lula este martes.

“Por menos de eso, Joaquim Silvério dos Reis, que traicionó a Tiradentes, fue ahorcado. Es lo que merecen los traidores de la patria que van a pedir una intervención de un país extranjero”, agregó el presidente brasileño.

Brasil dice que actuará con reciprocidad

Desde el Gobierno brasileño afirmaron que actuarán con reciprocidad en caso de que Estados Unidos cumpla la amenaza de imponer un arancel adicional del 25 % a gran parte de las importaciones procedentes de Brasil como sanción por supuestas prácticas comerciales desleales del país suramericano.

“Brasil se reserva el derecho de recurrir a los instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad, aprobada por unanimidad por el Congreso, para responder a situaciones de injusticia contra el Estado brasileño, sin amparo en las reglas del comercio internacional”, según un comunicado divulgado por la Presidencia desde Brasilia.

El año pasado, el Gobierno estadounidense impuso aranceles del 50% sobre las importaciones brasileñas, después de que la familia Bolsonaro reclamara durante meses la aplicación de medidas para tratar de frenar el juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro. Sin embargo, después de varios meses de negociaciones con las autoridades brasileñas, el Gobierno de Trump retiró esos aranceles.

Reactivación de la chance de aranceles

Después de cancelar los aranceles el año pasado, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos dejó en curso una investigación sobre “supuestas prácticas de competencia desleal en Brasil”, en sectores como el etanol, el sistema financiero y la propiedad intelectual.

En su informe preliminar publicado este martes, las autoridades estadounidenses “confirmaron la existencia de esas prácticas”, aunque aplicaron un plazo hasta el 15 de julio de este año para renegociar éstos aranceles a Brasil.