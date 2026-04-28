Así es el celular chino que busca redefinir la fotografía móvil

Fuente: Hipertextual.

El mercado de los smartphones premium de 2026 tiene un campo de batalla claro: la fotografía. Lo mostró el Xiaomi 17 Ultra con Leica, el Galaxy S26 Ultra y el Vivo X300 Ultra. Tras dejarnos una excelente sensación con el Find X9 Pro, OPPO decidió ir un paso más allá lanzando de forma internacional a su esperado hermano mayor. El Find X9 Ultra llega con el objetivo de competir en este exigente nicho con un hardware de ópticas sin precedentes impulsado por Hasselblad y respaldado por el chip más potente de Qualcomm.

El sistema de cámaras: el corazón del equipo

El módulo trasero redondo y enorme que define el diseño del equipo tiene razón de ser. El sistema fotográfico integra cuatro sensores: una cámara principal Sony LYT-901 de 200 MP, un zoom periscopio 3x también de 200 MP, un teleobjetivo 10x de 50 MP y un gran angular de 50 MP. Es un conjunto que cubre desde el gran angular hasta el teleobjetivo extremo sin perder resolución en ningún nivel de zoom.

El zoom óptico de 10x real es uno de los mayores diferenciales del mercado. Tener un zoom x10 sin pérdida en un dispositivo móvil es algo impresionante. Jugar con las distancias focales es una experiencia bastante sorprendente, pues da la sensación de poder ir al infinito sin sacrificar la calidad. En video, el equipo graba hasta en 8K a 30 fps con soporte para Dolby Vision en todas las lentes.

Un equipo orientado al fotógrafo, no al usuario casual

Hay un elemento importante que vale la pena traer a la mesa. OPPO ha cambiado de estrategia: ya no quiere unos resultados apabullantes en el modo automático. Su colorimetría y resultados han virado hacia algo más profesional. Los resultados point and shoot son menos espectaculares y parecen más preparados para una postproducción. Si no eres amante de la fotografía, el Find X9 Ultra no es para vos: gira en torno a la fotografía y el video.

El resto de las especificaciones y precio y disponibilidad

El apartado fotográfico no le roba protagonismo al resto del hardware. El equipo tiene pantalla AMOLED de 6,82 pulgadas con resolución QHD+ y 144 Hz, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una batería de silicio-carbono de 7.050 mAh con carga rápida de 100 W por cable y 50 W inalámbrica. Viene con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Este es el primer Find Ultra que sale de China. Su lanzamiento en el Reino Unido y Europa está previsto para el 8 de mayo de 2026, e India lo recibirá también en mayo. No hay lanzamiento oficial confirmado para Estados Unidos. El precio oficial de lanzamiento es de 1.699 euros para su versión de 12 GB + 512 GB. No hay precio confirmado para Argentina todavía.