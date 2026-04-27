Estos son los 6 ringtones de celular más legendarios de la historia

Durante años los fabricantes apostaron por sonidos distintivos que terminaron convirtiéndose en verdaderos íconos culturales.

Aunque hoy muchas personas usan el teléfono en vibrador o silencio, los tonos de llamada siguen siendo una de las formas más simples de personalizar un smartphone. Desde el clásico Nokia Tune hasta melodías como Marimba en iPhone o Over the Horizon en Samsung, los ringtones marcaron generaciones y todavía forman parte de la identidad de cada usuario.

Elegir un tono no solo sirve para reconocer una llamada entrante más rápido: también funciona como una pequeña expresión de personalidad. Durante años, fabricantes como Nokia, Apple, Motorola y Samsung apostaron por sonidos distintivos que terminaron convirtiéndose en verdaderos íconos culturales.

Qué es un ringtone y por qué sigue siendo importante

Un tono de llamada —también conocido como ringtone— es el sonido que emite el celular cuando entra una llamada o, en algunos casos, una notificación. El término se popularizó con los teléfonos móviles y se mantiene vigente incluso en la era de los smartphones. Existen tonos monofónicos, polifónicos y en formato MP3, que incluso pueden usar fragmentos reales de canciones.

La personalización fue clave para su éxito. Durante la expansión de los celulares, cambiar el ringtone se volvió casi una obligación: cada usuario quería diferenciar su equipo del resto. Así aparecieron melodías legendarias que hoy generan nostalgia inmediata.

Los tonos más recordados de la historia

Algunos ringtones lograron algo poco común: convertirse en parte de la cultura popular. Con apenas unos segundos de melodía, millones de personas podían reconocer de inmediato qué marca de celular estaba sonando. Estos son algunos de los tonos más recordados de la historia:

Nokia Tune : el tono más famoso de Nokia y posiblemente el ringtone más reconocible del mundo. Está basado en una pieza de guitarra del siglo XIX llamada Gran Vals, de Francisco Tárrega.

: el tono más famoso de Nokia y posiblemente el ringtone más reconocible del mundo. Está basado en una pieza de guitarra del siglo XIX llamada Gran Vals, de Francisco Tárrega. Marimba : durante años fue el sonido predeterminado del iPhone y se volvió uno de los más escuchados en oficinas, colectivos y reuniones.

: durante años fue el sonido predeterminado del iPhone y se volvió uno de los más escuchados en oficinas, colectivos y reuniones. Hello Moto : más que un ringtone, fue una firma sonora de Motorola que acompañó a modelos icónicos como el Razr y quedó grabada en toda una generación.

: más que un ringtone, fue una firma sonora de Motorola que acompañó a modelos icónicos como el Razr y quedó grabada en toda una generación. Over the Horizon : el clásico tono de Samsung, que fue renovándose con nuevas versiones en cada generación de dispositivos Galaxy.

: el clásico tono de Samsung, que fue renovándose con nuevas versiones en cada generación de dispositivos Galaxy. Sony Ericsson Melody : uno de los sonidos más recordados de los celulares de principios de los 2000, muy popular entre quienes usaban equipos Walkman y Cyber-shot.

: uno de los sonidos más recordados de los celulares de principios de los 2000, muy popular entre quienes usaban equipos Walkman y Cyber-shot. Default de BlackBerry: el sonido corporativo por excelencia durante la era dorada de BlackBerry, asociado al trabajo y los mensajes urgentes.

Hoy Android y iPhone permiten elegir entre tonos preinstalados o cargar archivos propios.

Cómo cambiar el tono de llamada en el celular

Hoy Android y iPhone permiten elegir entre tonos preinstalados o cargar archivos propios. También existen apps especializadas con bibliotecas de sonidos populares, efectos y melodías clásicas para quienes buscan algo distinto.

Aunque las notificaciones silenciosas dominan el presente, los tonos de llamada siguen siendo una marca personal. Y algunos, como el viejo Nokia Tune, ya son parte de la historia de la tecnología móvil.