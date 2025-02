Cómo se hace para llamar en privado por celular: esta es la forma

Al ocultar tu número en las llamadas, podrás mantener tu privacidad siempre que lo necesites.

En un mundo interconectado, mantener la privacidad al realizar llamadas telefónicas es fundamental. Ya sea por motivos de trabajo, seguridad o simplemente por discreción, los dispositivos móviles ofrecen la opción de ocultar el número al realizar una llamada.

La privacidad en las comunicaciones es un derecho que muchas personas buscan proteger. Afortunadamente, los fabricantes de dispositivos móviles incorporaron herramientas que permiten realizar llamadas sin revelar el número de origen, lo que resulta útil en diversas situaciones. Desde evitar llamadas no deseadas hasta garantizar la confidencialidad en negociaciones importantes, esta funcionalidad es una gran ventaja. Si querés saber cómo llamar en privado desde tu celular, seguí leyendo.

¿Qué pasa cuando llamas en privado?

Cuando realizás una llamada en privado, en lugar de mostrar tu número de teléfono, la persona que recibe la llamada verá en su pantalla "número oculto", "desconocido" o "llamada privada". Esta función está disponible tanto en dispositivos con sistema operativo Android como en iOS.

¿Cómo hacer una llamada privada desde Android o iPhone?

Para ocultar tu número al llamar, solo debés utilizar un código especial antes de marcar el número de destino. Seguí estos pasos:

Abrí la aplicación de llamadas en tu celular. Antes de marcar el número de la persona a la que deseás llamar, antepone el código #31#. Luego, ingresá el número de teléfono y presioná el botón de llamada.

Por ejemplo, si deseás llamar al número 123456789, deberías marcar #31#123456789 y luego presionar llamar.

Llamadas privadas.

¿Se pueden hacer llamadas privadas por WhatsApp?

A diferencia de las llamadas tradicionales, en las que podés ocultar tu número con un código específico, las llamadas realizadas a través de WhatsApp requieren una conexión a Internet y están vinculadas a tu cuenta. Esto significa que no hay una opción integrada para ocultar tu número cuando llamas por esta plataforma.

Es por ese motivo que WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería como Telegram o Instagram no cuentan con una función que permita ocultar el número al realizar llamadas. Si realizás una llamada a través de estas aplicaciones, el destinatario podrá ver tu número registrado.

WhatsApp y el significado del número "520"

Si alguna vez has recibido el número "520" en un mensaje de WhatsApp y no sabés su significado, no te preocupes. Este código fue adoptado por los internautas para expresar un mensaje especial.

Cada número representa una letra o palabra:

"5" equivale a la letra "I".

"2" significa "love".

"0" representa "you".

Por lo tanto, "520" se traduce como "I love you" (Te amo). Así que si recibiste este mensaje, simplemente alguien está expresándote su cariño.