El gobierno de Javier Milei prorrogó la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) por un plazo de 365 días, a partir del 5 de enero de 2026 y hasta el 4 de enero de 2027. Fue a través del decreto 938/2025, que el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial.

La medida también extiende en el cargo de interventor a Juan Martín Ozores, quien continuará al frente del organismo con rango y jerarquía de secretario, y con las facultades y competencias previstas en las leyes 26.522 y 27.078, incluidas aquellas que corresponden al Directorio del ente.

En los considerandos, el decreto señala que la decisión apunta a completar el proceso de evaluación, reorganización y adecuación del ENACOM a los lineamientos de política pública definidos por el Poder Ejecutivo, así como a consolidar los avances en materia de servicios de comunicación audiovisual y en la implementación de nuevos circuitos procedimentales y regulatorios.