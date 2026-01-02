El Gobierno arrancó 2026 con una serie de modificaciones de peso y nuevas regulaciones que marcan el tono del año político. Las primeras decisiones del Ejecutivo quedaron formalizadas este viernes en el Boletín Oficial, donde se oficializó la promulgación del Presupuesto 2026, se avanzó con un decreto que reestructura y amplía las facultades de la SIDE y se estableció un nuevo esquema de subsidios energéticos, entre otras medidas relevantes. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
El Gobierno quitó subsidios, promulgó el Presupuesto y dió más poder a la Side
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto de las novedades del gobierno.
El Gobierno promulgó el Presupuesto 2026 y fijó el rumbo económico del año
El Ejecutivo oficializó el Presupuesto 2026 junto con la Ley de Inocencia Fiscal, un combo de decisiones económicas que mezcla ajuste y cambios que podrían debilitar el control tributario.
Javier Milei le dio luz verde al Presupuesto 2026.
Milei prorrogó por un año la intervención del ENACOM
El gobierno de Javier Milei prorrogó la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) por un plazo de 365 días, a partir del 5 de enero de 2026 y hasta el 4 de enero de 2027. Fue a través del decreto 938/2025, que el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial.
La medida también extiende en el cargo de interventor a Juan Martín Ozores, quien continuará al frente del organismo con rango y jerarquía de secretario, y con las facultades y competencias previstas en las leyes 26.522 y 27.078, incluidas aquellas que corresponden al Directorio del ente.
En los considerandos, el decreto señala que la decisión apunta a completar el proceso de evaluación, reorganización y adecuación del ENACOM a los lineamientos de política pública definidos por el Poder Ejecutivo, así como a consolidar los avances en materia de servicios de comunicación audiovisual y en la implementación de nuevos circuitos procedimentales y regulatorios.
Milei subió el sueldo a funcionarios de alto rango y ocultó los montos
Por decreto, el Gobierno avanzó con una fuerte actualización salarial para ministros y altos funcionarios, sin detallar los montos.
Javier Milei le subió el sueldo a sus funcionarios.
El PRO concede una tregua a Milei y no critica su reforma de inteligencia por decreto
El bloque amarillo evitó cuestionar el decreto que otorga facultades de detención a espías y concentra el manejo de activos estratégicos en la Jefatura de Gabinete. El argumento de la "responsabilidad técnica" para esquivar el debate en el Congreso y la dura reacción de la Coalición Cívica que ya pide el rechazo de la medida.
Frente al primer gran desafío de la segunda etapa en la relación con La Libertad Avanza, el PRO apunta a perfeccionar su equilibrismo. Ante el polémico DNU de Javier Milei que reforma el Sistema de Inteligencia Nacional, el bloque amarillo optó por una tregua técnica: conformó un equipo de especialistas para “analizar” la letra chica de la medida, una estrategia que le permite ganar tiempo y evitar un choque frontal con la Casa Rosada por la creación de una virtual policía secreta y la concentración de datos en manos de Karina Milei. Ex aliados suyos, en cambio, cuestionaron la medida y piden su rechazo parlamentario.
Este viernes debuta el nuevo esquema cambiario, a días de los vencimientos de deuda
Las bandas de flotación del precio del dólar se ajustarán sobre la base de la inflación pasada. Los riesgos de la jugada.
Este viernes debuta un nuevo esquema de bandas de flotación de la cotización del dólar, que desde ahora se ajustará por inflación. La decisión, anunciada por el Ministerio de Economía y el Banco Central, tiene como contexto las presiones para el levantamiento total del cepo cambiario y los vencimientos de deuda que tiene la Argentina.
Milei empodera a la SIDE y la oposición exige abrir el Congreso para voltear el DNU
El Gobierno impuso una reforma por decreto para dar poder a la SIDE para detener personas y hasta obligar a funcionarios del Sector Público Nacional a espiar. El arco opositor encendió todas las alarmas. Se abre una nueva batalla en Diputados.
Las modificaciones en la ley de Inteligencia que el gobierno de Javier Milei impulsó este viernes a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) puso en alerta a la oposición en el primer día de 2026 y diputados de diferentes partidos ya exigieron la apertura del Congreso para el rechazo de la iniciativa de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) a la que calificaron como extremadamente peligrosa para la democracia.