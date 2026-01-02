La SIDE concentra poder absoluto.

El gobierno de Javier Milei reformó de manera integral el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) a través de la modificación de la ley N° 25.520. Entre los cambios más polémicos se destacan la salida del organismo del control de la seguridad interna y la facultad de detener personas en casos específicos. Según el decreto del Ejecutivo, los cambios buscan “modernizar estructuras, evitar la superposición de funciones y mejorar el intercambio de información estratégica”. Sin embargo, desde la oposición denuncian la creación de un “Estado Policial”.

Uno de los puntos clave del decreto 941/2025 es la consolidación de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) como el órgano rector y superior del sistema, que tendrá entre sus entidades descentralizadas al Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC) y la Inspectoría General de Inteligencia (IGI).

La medida instrumentada este viernes le da “carácter encubierto” a todas las actividades de inteligencia nacional debido a su “sensibilidad”. El objetivo, según el Ejecutivo, es minimizar el Riesgo Estratégico Nacional. También se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) para separar las funciones de inteligencia de las de protección civil. El CNC será un organismo descentralizado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y su función es proteger infraestructuras críticas y activos digitales del Estado.

El decreto crea, en tanto, la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN). Estas estructuras buscan, según el Gobierno, que diversos organismos públicos compartan información con el SIN bajo la dirección de la SIDE, lo que busca evitar “vacíos críticos” en la identificación de amenazas.

Se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar por considerar que su estructura estaba “sobredimensionada" y generaba “superposiciones”. Sus funciones y patrimonio se transfieren a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (DGIEMCO). A su vez, la antigua División de Asuntos Internos se convierte en la Inspectoría General de Inteligencia (IGI), encargada de realizar auditorías, inspecciones y evaluar la eficacia de todos los órganos del SIN.

Santiago Caputo, figura clave detrás de la SIDE.

El artículo 19: habilita a los espías a detener personas

El gobierno de Milei introdujo mediante este decreto una reforma integral al Sistema de Inteligencia Nacional, que no solo reorganiza estructuras y moderniza protocolos, sino que incluye un apartado especialmente polémico: el Artículo 10 nonies, incorporado a la Ley de Inteligencia Nacional por el Artículo 19 del decreto, que otorga a los agentes de inteligencia facultades de aprehensión y seguridad operativa.

Según la medida, los órganos del SIN podrán garantizar la protección de sus instalaciones, bienes, personal y operaciones, y actuar ante agresiones en cualquier lugar donde desarrollen actividades de inteligencia. La normativa habilita a su personal a detener personas en tres escenarios: durante actividades de inteligencia, ante auxilios o requerimientos judiciales, y en casos de delitos flagrantes. Una vez concretada la aprehensión, los agentes deberán notificar de inmediato a las fuerzas de seguridad competentes.

Además, el decreto amplía el uso de facultades compulsivas exclusivamente para tareas de contrainteligencia y seguridad, redefiniendo los límites tradicionales de la labor de los órganos de inteligencia y consolidando un marco operativo más amplio y autónomo.

La SIDE dice que los cambios son para modernizar el sistema

La Secretaría de Inteligencia emitió un comunicado con los principales objetivos y lineamientos de la reforma. En el texto publicado en redes sociales, el organismo sostuvo que los cambios buscan un sistema de inteligencia moderno, profesional y eficiente, alineado con "estándares democráticos". Asimismo, la SIDE indicó que ya no estará bajo su órbita cuidar la seguridad interna, dado que quedará bajo competencia del Ministerio de Seguridad. En tanto, la protección de infraestructura crítica pasará a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

La Agencia de Seguridad Nacional, ahora Agencia Nacional de Contrainteligencia, se enfocará únicamente en proteger al Estado de espionaje y amenazas externas, eliminando tareas de vigilancia política interna. La Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar se disuelve para evitar "superposiciones" y sus funciones pasaran a la inteligencia militar bajo el Estado Mayor Conjunto, informó la Secretaría en un parte de prensa.

La información oficial también señala que se implementará un sistema de flujo de información trazable y automatizado, con controles legales, técnicos y presupuestarios claros a fin de buscar transparencia y eficiencia. La reforma, según la SIDE, apunta a terminar con décadas de "décadas de desorden y opacidad", estableciendo un orden institucional donde cada organismo tiene funciones delimitadas y cada acción deja registro.