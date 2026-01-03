Cayó el consumo de energía en hogares, comercios e industrias en noviembre

La demanda de energía eléctrica se redujo en noviembre en todo el país un 3,2% interanual. La caída fue generalizada, ya que se sintió en usuarios residenciales, en comercios y en el sector industrial. El descenso del consumo se vio afectado principalmente por la baja en la actividad económica, ya que noviembre tuvo una temperatura media de 20,6°, menor a los 22,4° del mismo mes del año pasado.

En noviembre, la demanda neta total de energía en todo el país fue de 10.712,3 GWh, mientras que el año anterior había sido de 11.064,9 GWh, según el último informe de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec), realizado en base a datos de Cammesa, la compañía que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Se trata del consumo más bajo para el mes de noviembre desde 2021, cuya demanda había sido de 10.560,7 GWh. Noviembre sólo tuvo un leve aumento de 1,2% respecto a octubre, que había alcanzado los 10.585,1 GWh. Sin embargo, en el acumulado de once meses del año la caída es de 0,4% respecto al mismo período de 2024.

Hogares, comercios e industrias

El informe de Fundelec destaca que la demanda de electricidad en los hogares de noviembre tuvo una caída de 2,8% respecto al mismo mes de 2024 y la demanda comercial sufrió un retroceso de 6,5%, también en comparación interanual.

Otra novedad del informe de Fundelec tiene que ver con el consumo de energía en el sector industrial de todo el país. En noviembre el consumo de este sector cayó un 0,4% en comparación con el mismo mes de 2024, que, además, fue un año de una caída general de la actividad económica de 1,8% anual, según datos registrados por el Indec.

Los hogares representaron un 43% del consumo de energía, mientras que el sector comercial explicó un 28% de la demanda y las industrias abarcaron casi un 30% de todo el consumo del país.

AMBA

En lo que respecta al detalle de las distribuidoras Edenor y Edesur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que en conjunto demandaron un 30% del consumo total del país, tuvieron una caída de la demanda de un 3,9% interanual, incluso con temperaturas inferiores a las del año pasado.

Los registros de Cammesa indican que Edenor tuvo una caída de la demanda de un 3%, mientras que en Edesur el consumo descendió un 4,6% interanual.

Evolución del consumo

La demanda eléctrica registró en los últimos doce meses (incluido noviembre de 2025) ocho meses de baja: diciembre de 2024 un -2,2%; y en 2025 los meses de marzo (-2,5%), abril (-1,8%), mayo (-10,4%), julio (-2,5%), agosto (-3,7%), octubre (-0,9%) y noviembre (-3,2%).

Los últimos doce meses tuvieron subas de la demanda energética sólo cuatro: enero (4%), febrero (0,5%), junio (13%) y septiembre (3,9%), todos de 2025. El año móvil (últimos doce meses) presenta una caída de -0,6%.

Por provincia

En noviembre fueron 16 las provincias (o empresas distribuidoras) que marcaron caídas en el consumo: Misiones (-33%), Formosa (-12%), Chaco (-11%), Corrientes (-10%), Santa Fe (-5%), Eden en el norte de Buenos Aires (-4%), La Rioja (-4%), Mendoza (-4%), Entre Ríos (-3%), San Juan (-3%), San Luis (-3%), Edes (-1%), Córdoba (-1%), Edelap en La Plata (-1%), entre otras.

Por su parte, 11 provincias o empresas presentaron ascensos en el consumo: Santa Cruz (13%), Chubut (10%), Neuquén (9%), Santiago del Estero (6%), Jujuy (4%), Edea en la costa atlántica bonaerense (4%), Río Negro (3%), Tucumán (3%), Salta (2%), Catamarca (2%) y La Pampa (1%).

“Fundelec es una institución que trabaja para la difusión del desarrollo del sector eléctrico argentino, teniendo en cuenta las necesidades de la industria eléctrica y de sus consumidores con la finalidad de hacer sustentable el servicio”, según indica la fundación.