Enero comenzó con nuevos aumentos en colectivos, subtes y premetro

Enero empezó con nuevos aumentos en el transporte, dado que, el boleto de los colectivos que circulan en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires subieron en un 4,5%. De esta manera, el pasaje con la tarjeta SUBE pasará a costar entre $593,27 y $880,86, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

En tanto que el pasaje de subte en el territorio porteño también exhibirá un incremento del mismo orden y la nueva tarifa pasará de $1.206 a $1.259, mientras que el Premetro alcanzará $440,67.

Boleto de colectivos en PBA (Líneas del 200 en adelante)

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $655,61 a $685,11

Tramo de 3 a 6 km: de $730,42 a $763,28

Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $786,61 a $822

Viajes de 12 a 27 km: $880,86

Boleto de colectivos en CABA

El boleto mínimo hasta 3 km: pasa de $593,27 a $619,37

Recorrido de 3 a 6 km: $690.

Recorrido de 6 a 12 km: $743,15.

Recorrido de 12 a 27 km: $796,34.

Viajar en la era Milei

Desde diciembre de 2023 hasta el mes de noviembre de 2025 la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 525% mientras que el nivel general de precios lo hizo en 178%. A su vez, en 2025 la canasta acumula un aumento del 23% mientras que se estima una inflación acumulada es del 28% hasta el mes de noviembre, según el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-CONICET)..

En síntesis, el aumento del 1,8% i.m en la canasta de servicios lo explica esencialmente el incremento en todos los cuadros tarifarios, en particular para transporte y energía eléctrica, en conjunto con el aumento de las cantidades consumidas de energía eléctrica conforme de transita la curva ascendente de demanda con pico en el verano. Con respecto de noviembre 2024 (inter anual), el costo de la canasta total se incrementó por debajo del índice general de precios del periodo (la canasta aumentó 30% mientras que para el IPC se estima un incremento del 31%).

En la desagregación por servicio se observa que el incremento interanual más importante fue en la factura de transporte con un aumento del 44% respecto a noviembre de 2024, su vez, el peso del transporte representa el 47% del gasto y es al menos el doble que el peso de cualquiera de los restantes servicios sobre el salario.