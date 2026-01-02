La CGT y la CTA advirtieron que el decreto de la SIDE habilita la "persecusión sindical"

A horas de que el gobierno de Javier Milei publique un decreto para darle más poder a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), las principales centrales obreras del país expresaron su repudio por tratarse de una iniciativa que implementará una "policía secreta" y habilitará "la detención de personas sin orden judicial". También calificaron los cambios como parte de "arquitectura legal para la vigilancia masiva y la persecución política, sindical y social".

A través de dos comunicados distintos, la CGT y las dos CTA realizaron un duro descargo contra el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial. Ambas centrales se plegaron a las críticas de casi todo el arco opositor, que advierten por la nueva facultad que tendrán los agentes encubiertos de detener personas, entre otras cuestiones.

"La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su opacidad y su poder sin control parlamentario; todas sus actividades de espionaje pasarán a ser "encubiertas", transformando a los agentes de inteligencia en 'policía secreta' o 'fuerza parapolicial', y habilitando la detención de personas sin orden judicial", alertó la CGT en un comunicado.

En el texto, la central también cuestionó que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad puedan "realizar tareas de inteligencia interior" y que se faculte "la ejecución de tareas" ante la "fuga de información clasificada", una situación que "representa hostigamiento y censura sobre el ejercicio de un periodismo libre".

"Nos remontan a experiencias trágicas de nuestro pasado -épocas nefastas de persecución ideológica y violencia social, estas iniciativas, divorciadas de las genuinas prioridades de nuestro pueblo, surgen como el complemento represivo indispensable de un programa económico y social de ajuste continuo que se está llevando a cabo y que no resultará sustentable en el tiempo", agregó la central.

El rechazo de las dos CTA

Por su parte, la CTA de las y los Trabajadores de la Argentina (CTA-T) y la Central de Trabajadores Autónoma (CTA-A) plantearon que el decreto cristaliza una "arquitectura legal para la vigilancia masiva y la persecución política, sindical y social".

"Constituye un retroceso gravísimo y un peligro extremo para las libertades individuales: transforma a la SIDE en una policía secreta con poder de detener arbitrariamente, declara todas sus actividades como 'encubiertas' para operar en la opacidad total y centraliza el acceso a los datos personales de toda la ciudadanía", indicaron las centrales en un comunicado conjunto.

El documento firmado por los secretarios generales de las respectivas centrales, Hugo 'Cachorro' Godoy y Hugo Yasky, tildaron la iniciativa como "un golpe a la democracia, a la Constitución y a las garantías republicanas". Y plantearon: "Exigimos el rechazo inmediato de este DNU de nulidad absoluta. Cualquier reforma al sistema de inteligencia debe tratarse en el Parlamento, con transparencia y control ciudadano".