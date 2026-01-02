La oposición comienza a planificar la caída del DNU que empodera a la SIDE

El arco opositor ya puso el grito en el cielo por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei que modifica la ley de Inteligencia, que otorga más poder y menos control al accionar de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). A la indignación, le siguieron las acciones de la oposición en el Congreso para comenzar a impulsar la caída del texto redactado por el Presidente.

El decreto 941/25 se publicó este viernes, primer día hábil de 2026. En la mañana del viernes comenzaron a llover las primeras presentaciones ante la Cámara de Diputados, primero, para pedir la conformación de las comisiones Bicamerales de Trámite Legislativo y la de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia.

El bloque de Provincias Unidas elevó un pedido a la vicepresidenta Victoria Villarruel y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para que ordene la conformación de las dos bicamerales.

También hizo lo propio el bloque de Unión por la Patria, a través de su jefe de bloque, Germán Martínez. "No hay necesidad ni urgencia. Llamen a Extraordinarias y manden proyecto de ley", acotó en santafesino a través de sus redes.

El peronismo del Senado también elevaron la alerta sobre el DNU. "El decreto rompe, además, con un principio básico del sistema democrático: quien defiende no espía, y quien concentra información sensible debe estar sujeto a controles estrictos y transparentes", explicó en una extensa publicación por X del senador Jorge Capitanich. Dicen desde el entorno del ex gobernador de Chaco que presentará un proyecto de derogación del texto enviado por Milei.

De vuelta en Diputados, a Unión por la Patria y Provincias Unidas se le sumaron voces de sectores opositores al Gobierno en la Cámara baja. La diputada de Defendamos Córdoba Natalia De la Sota anunció que "rechaza ese DNU" y exigió el "tratamiento en el Congreso". Y cuestionó: "El DNU 941/2025 modifica sin debate legislativo la Ley de Inteligencia Nacional, atenta contra libertades individuales y es de dudosa legalidad. Las leyes no se modifican a escondidas y sin discusión pública"

Por su parte, la diputada nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman señaló a través de X que "aunque lo intenten, no hay explicación posible: el decreto 941/25 sobre la SIDE es totalmente ilegal". Al respecto, señaló: "El PEN no tiene facultades para reglar sobre esas materias bajo ninguna circunstancia. El repudio democrático tiene que ser unitario y gigantezco. No puede quedar en pie ese nuevo salto autoritario".

Desde el oficialismo no le dieron mayor importancia a las acciones de la oposición. "No pueden pedir sesión hasta que no se de la apertura de sesiones ordinarias en marzo", explicaron a El Destape fuentes parlamentarias al tanto de lo que se comenta dentro de LLA.

En cuanto a los aliados del oficialismo, su socio principal, el PRO, anunció que conformaron "un equipo especializado que se encuentra analizando el Decreto 941/2025". Sin embargo, la bancada que preside Cristian Ritondo pidió "conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos" de los cambios que quiere impulsar el Ejecutivo.

"Se están subiendo el precio", se quejó una voz de la oposición, aludiendo al partido amarillo. Fuentes de la Unión Cívica Radical dicen que no hay conversaciones en el bloque y no perciben "mucho interés" en el tema. Desde Innovación Federal se limitaron a decir que todavía no les llegó nada".

Apenas comenzó a hacerse versosimil la versión de que Milei iba a firmar el DNU, voces del entorno de un diputado del peronismo habían señalado a este medio que, al margen de estos pasos, "lo que va a buscar Unión por la Patria es generar un rechazo con todas las fuerzas opositoras".

Desde otro de los sectores interesados en bajar el decreto reconocieron que "hay charlas" entre la oposición para bajar el decreto. "Si lo trabajamos bien, podemos. Es con mayoría simple, no con dos tercios", acotó.

A partir de publicación del DNU este viernes, la Bicameral de Trámite Legislativo tiene diez para tratarlo. A partir de ahí, cualquiera de las dos cámaras puede tratar el decreto.