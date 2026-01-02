El peronismo rechazó el DNU de la SIDE y exigió que lo trate el Congreso: "Urgente"

Horas después de que el gobierno de Javier Milei le otorgue por decreto mayor poder de acción a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el bloque de diputados de Unión por la Patria (UXP) le pidió al oficialismo que conforme una comisión bicameral para tratar "de forma urgente" esa decisión. Casi toda la oposición ya mostró su descontento con el DNU con el que la gestión libertaria modificó la Ley de Inteligencia Nacional.

"Solicitamos al presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, la conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia y de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Hay que tratar de forma urgente el DNU 941/25, que modifica la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional", señaló UxP en un comunicado.

El pedido fue firmado por el titular del bloque de diputados peronistas, Germán Martínez, quien tildó como "espantosa" la nueva iniciativa. "No hay necesidad ni urgencia. Llamen a Extraordinarias y manden el proyecto de ley", reclamó el diputado en sus redes sociales.

Este viernes, el gobierno nacional emitió el DNU 941/2025 con el que imprimió cambios en la Ley 25.520 y modificó el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). Entre los cambios más polémicos se destacan la salida del organismo del control de la seguridad interna y la facultad de detener personas en casos específicos. Según el decreto del Ejecutivo, los cambios buscan “modernizar estructuras, evitar la superposición de funciones y mejorar el intercambio de información estratégica”.

Desde el PRO a la izquierda, también con críticas

Con un poco más de mesura, la bancada de diputados del PRO mostró sus dudas a la modificación por decreto del sistema de Inteligencia. "Consideramos que la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva", indicó en un comunicado el principal aliado del Gobierno.

Si bien para el partido amarillo algunos de los cambios introducidos "podrían resultar positivos", también remarcaron que las nuevas facultades vinculadas a la "aprensión de personas" deben ser de "carácter restrictivo y excepcional". "Es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos", apuntaron.

Desde el bloque de Encuentro Federal, la Coalición Cívica (CC) y Provincias Unidas también salieron a rechazar el DNU con un documento conjunto, en el que plantearon que "no existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso".

"Habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia, una facultad propia de las fuerzas de seguridad que contradice el consenso democrático construido desde el retorno de la democracia: los servicios de inteligencia no pueden transformarse en una policía secreta", cuestionaron.

Por su parte, la dirigente del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman tildó la iniciativa como "un hecho gravísimo" y "totalmente ilegal". "No se puede disponer por decreto sobre la vida, la libertad y la información personal de todos los habitantes. Uno no puede decir ‘a mí me gusta que la SIDE detenga personas y tener tal centro de reunión de información’. No funciona así", dijo Bregman en declaraciones a Radio 10.