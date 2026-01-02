Paro general de ATE: qué día sería la medida de fuerza contra la reforma laboral

ATE trabaja para realizar un paro general contra la reforma laboral de Javier Milei.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, aseguró que el sindicato busca convocar a un paro general y se encuentra en contacto con dirigentes de otros gremios para organizar la huelga. “No descarto que sea antes del tratamiento de la reforma laboral en febrero”, anticipó, mientras que denunció que el sector que representa sigue sufriendo “cesantías ilegales”.

La reforma laboral se trataría en el Senado de la Nación alrededor del 10 de febrero, según dijo en la Cámara Alta la flamante jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich. El oficialismo trabajará en el verano para asegurar los votos al proyecto de flexibilización, que tuvo que retrasar ya que no tenía asegurada su aprobación en el recinto en el mes de diciembre.

En diálogo con AM 530, Aguiar explicó que tanto el Presupuesto 2026 aprobado a finales del año pasado como el proyecto de Reforma Laboral buscan “disciplinar la forma de trabajo”, ya que favorece a las grandes empresas y deja de lado cualquier “alivio” para los trabajadores.

Con relación a las reformas que el gobierno de Javier Milei instrumentó en la Secretaría de Inteligencia (SIDE), el dirigente advirtió que se “vulneran garantías constitucionales” y alertó por un “autoritarismo extremo” de parte del oficialismo. “No se pueden obstruir los derechos a manifestar libremente”, dijo, y agregó que la ciberinteligencia persigue a los ciudadanos y limita la democracia. “Espero que la Justicia actúe rápidamente”, pidió el dirigente gremial.

En esa línea, Aguiar también recordó los retrasos en la actuación judicial frente al protocolo antipiquete, que tardó dos años en aplicarse, lo que produjo más de 1.400 heridos durante las movilizaciones anteriores. “Si hubieran actuado antes, nos hubiéramos evitado la penosa cifra”, consideró.

Tensión con el Gobierno por los salarios

El gremio que representa Aguiar viene tensionando con el Gobierno en materia de incremento salarial. En los últimos días de 2025, ATE había rechazado la oferta del Ejecutivo de 2% en diciembre y un bono por única vez de $50 mil pesos en la paritaria de la Administración Pública Nacional.

Ante esta situación, el propio titular del gremio señaló que el Poder Ejecutivo entregó “una paritaria miserable y un bono que no alcanza ni siquiera para la sidra y el pan dulce”. El sindicalista sostuvo que el año pasado los salarios quedaron 14 puntos por debajo de la inflación y que desde la asunción de Milei los trabajadores perdieron el equivalente a cuatro salarios completos.

Con esta proyección, el 2025 finalizaría con una inflación de 30,7% frente a una paritaria de 17,1%, lo que marca una diferencia de 13,6%. Además, desde que asumió Javier Milei la pérdida del poder adquisitivo ya supera el 42,2%. Ante esta situación, el sindicato exigió un ingreso mínimo de 2 millones de pesos y una suma fija de 400 mil para recuperar el poder de compra deteriorado en los últimos dos años.