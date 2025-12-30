Un sindicalista explotó por el cierre de trenes de pasajeros: "Tengo los huevos rotos"

El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano.

Con un tono duro y sin matices, el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno ante un posible desguace de servicios ferroviarios de pasajeros y el avance de la reforma laboral que impulsa la administración de Javier Milei. El sindicalista advirtió sobre un escenario de conflicto creciente de cara al 2026 y anunció un plan de lucha que podría derivar en un “paro por tiempo indeterminado”.

“Tengo los huevos rotos del ‘vamos a cuidar la paz social’, ‘no paremos’, ‘vayamos a 30 km por hora’, ‘no jodamos a nadie’”, enfatizó el dirigente sindical en declaraciones a Radio Led, al referirse a la estrategia de moderación dentro del movimiento obrero que, según dijo, predominó durante meses frente al ajuste oficialista.

Las declaraciones se producen luego de que se confirmara la suspensión de los servicios ferroviarios de pasajeros que conectan Buenos Aires con Córdoba y Tucumán. Desde el Gobierno argumentaron que la medida responde a la necesidad de que los concesionarios realicen obras para reparar la infraestructura, pero Maturano desconfió de esa explicación y la vinculó con una política de desmantelamiento del sistema ferroviario.

El titular de La Fraternidad comparó la situación actual con la década del noventa y alertó sobre una posible repetición del proceso de privatización y cierre de ramales. “Está pasando algo parecido a los ‘90: empezaron así y después suprimieron los servicios de pasajes de media y larga distancia”, recordó el dirigente, aunque marcó un contraste entre la figura de Milei y el ex presidente Carlos Menem: “Este está más loco que el otro. Menem estaba cuerdo y tenía cintura política”.

Maturano también cuestionó el relato oficial sobre la situación económica y social del país. “¿Sabés cuántas veces lo escuché al presidente de la Nación decir que bajó la pobreza y aumentó el empleo? Son todos unos mentirosos”, sentenció, al tiempo que denunció la connivencia entre el poder político y el empresariado. “Los empresarios conviven como un lindo matrimonio con este tipo de gobiernos”, sostuvo, y agregó: “No les importa la patria, la soberanía ni el país, menos le van a importar los trabajadores”.

La Fraternidad denunció la suspensión de los trenes a Córdoba y Tucumán.

Rechazo a la reforma laboral y amenaza de paro

Con relación a la reforma laboral, el titular de La Fraternidad fue categórico al rechazar el proyecto impulsado por el oficialismo. “Esto es una flexibilización laboral que no necesitamos”, dijo, aunque reconoció que la legislación vigente podría requerir actualizaciones. “Si tenemos que adecuar la ley de trabajo a las condiciones de hoy, porque la normativa es vieja”, aclaró Maturano.

En paralelo, anticipó que la iniciativa tendrá respaldo parlamentario por intereses políticos y económicos. “Va a salir aprobada porque los gobernadores van a vender su voto por dinero. Después el Gobierno los va a cagar y van a venir a llorar”, advirtió.

Frente a ese escenario, Maturano anunció medidas de fuerza concretas. Convocó a una movilización para el 10 de febrero, día en que se trataría la reforma laboral, y pidió un paro de 48 horas para el 11 o 12, con la posibilidad de escalar a una huelga por tiempo indeterminado. “A ver qué hacen los diputados, de dónde sacan la plata para cobrar, o las provincias, cuando tengan todo parado”, desafió.

El sindicalista reconoció que su discurso puede ser leído como una amenaza, pero defendió su postura: “Tengo los huevos rotos del ‘vamos a cuidar la paz social’”, subrayó. Con sus declaraciones, Maturano dejó en claro que el conflicto entre los gremios ferroviarios y el Gobierno está lejos de descomprimirse.