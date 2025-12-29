El servicio no funciona desde fines de septiembre.

La Fraternidad denunció la cancelación del servicio de trenes que une Buenos Aires con las provincias de Córdoba y Tucumán. El servicio de larga distancia fue interrumpido a fines de septiembre con el objetivo de reemplazar el tendido de vías tras un descarrilamiento del tren a Tucumán.

Desde Trenes Argentinos le negaron a El Destape las versiones del "lock out" difundidas por el sindicato y remarcaron que las obras están a cargo de Nuevo Central Argentino (NCA), que es el concesionario del tendido de vías.

Sin embargo, para el sindicato, estos trabajos se convirtieron en la "excusa ideal para impedir que se repongan los servicios". Así entonces, "se configura el lock-out, contra los trenes de pasajeros (larga distancia), privando de esta manera a miles de usuarios la posibilidad de transportarse a costos accesibles", remarcaron.

Por qué no salen los trenes a Córdoba y Tucumán

A fines de noviembre se había conocido que los servicios seguirían suspendidos y sin fecha oficial de reactivación. Según el sitio especializado enelSubte, la decisión se tomó dado el "mal estado de la infraestructura, específicamente de los durmientes, en los que se detectó un deterioro prematuro”

Esta decisión había sido tomada por la concesionaria Nuevo Central Argentino (NCA), que administra el tendido de vías en los ramales Rosario – Córdoba y Rosario – Tucumán en virtud de un contrato recientemente extendido hasta el año 2032.

Si bien “el relevamiento de a pie del estado de los durmientes” ya se completó y se dio inicio a las primeras etapas del plan de reposición de piezas dañadas, la terminación de la etapa de inspección estaba prevista recién para “la segunda semana de diciembre”, indicaron en ese entonces.

Teniendo en cuenta esto, el tiempo que demandaría la ejecución de los trabajos de sustitución de las piezas en mal estado y a las demoras que se registraban en la provisión de los durmientes, la empresa ferroviaria había considerado prematuro establecer una fecha de restablecimiento de los servicios de pasajeros.

La denuncia La Fraternidad

El comunicado que compartió La Fraternidad este lunes asegura que "se confirma" su anticipo sobre la cancelación de la circulación de los trenes a Córdoba y Tucumán. Además, aseguraron que todos los argentinos deberían "defender la continuidad de estos servicios, porque es defender nuestra soberanía".

Horarios y días de trenes a Córdoba y Tucumán: ¿cómo funcionaba el servicio afectado?

Los trenes que partían de Buenos Aires hacia Córdoba prestaban servicio dos veces por semana: los jueves y domingos a las 15.45, y desde Córdoba salían los martes a las 17 y viernes a las 21.13.

Por su parte, los servicios a Tucumán salen desde Retiro los miércoles y domingos a las 21.10, y regresan desde la capital tucumana los martes y viernes a las 21.30.