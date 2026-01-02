La primera encuesta del 2026 revela el dato clave: cuánta gente votaría hoy la reelección de Milei

Un informe de una consultora privada reveló que el 48% de la población no votaría al presidente Javier Milei si hoy fueran las elecciones presidenciales del 2027 y un 11% aún no tendría definida su decisión. Solo el 41% de los encuestas aseguró que sí se inclinaría por el líder de La Libertad Avanza (LLA). Pese a esto, un 58% de la sociedad considera que el economista libertario "está resolviendo" problemas del país y que "necesita tiempo".

La consultora Poliarquía realizó una encuesta durante el mes de diciembre para intentar conocer cuánto apoyo tiene el gobierno mileísta, tras dos años de mandato y luego del triunfo que obtuvo La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de octubre

Una de las principales cuestiones que buscó analizar el estudio fue cómo votaría la sociedad si hoy fueran las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en 2027. "Un apoyo importante, aunque no mayoritario para la reelección", tituló la consultora al apartado en el que desglosa los resultados de la encuesta.

"El 41% afirma que apoyaría al presidente Milei en caso de que se presentara para un segundo mandato, mientras que el 48% no lo haría y un 11% no está definido", publicó Poliarquía.

La consultora también analizó estos datos con respecto a los recabados en la mitad de gestión de Mauricio Macri, en diciembre de 2017, y con miras a su intento -luego frustrado- de reelección en 2019. En ese entonces, Macri "cosechaba un 51% de apoyo frente a un 39% de rechazo", un número 10 puntos por encima de Milei, pero que aún así no le alcanzó para ser reelegido.

El respaldo libertario, a dos años de asumir

Pese a este mal augurio detectado por la consultora, los resultados del estudio ponen en relieve que la gestión libertaria "mantiene altos niveles de respaldo popular" tras dos años. "Al o largo de 2024, la sociedad argentina sostuvo mayoritariamente su apoyo al gobierno, con variaciones acotadas, aún frente a los costos sociales del plan de estabilización y el ajuste fiscal", se indicó.

Durante el 2025, el informe consignó que "se registraron significativos retrocesos en la aprobación (en un período de dos meses)" pero que el resultado de las elecciones legislativas fue "un nuevo impulso para la administración".

"En cuanto al crédito social, a lo largo de este bienio predomina una mirada de confianza en la capacidad del gobierno para encarar y resolver los principales problemas del país", se agregó.

Según uno de los gráficos, el 58% de los encuestas consideró en el último mes del 2025 que el Gobierno nacional "está resolviendo" y que "necesita tiempo". En contra posición, el 40% planteó que "no sabe como resolver los problemas de país". Al mismo tiempo, un 54% dijo que "aprueba" la presidencia de Milei mientras que el 44% la "desaprueba".

