Nueva encuesta: el dato que preocupa a Milei y enciende las alarmas en Casa Rosada

Javier Milei.

A dos años de gestión y en medio del debate por la reforma laboral, una encuesta de opinión empezó a encender las alarmas en el gobierno de Javier Milei. Según el último relevamiento de la consultora Pulso Research, cuatro de cada diez argentinos responsabiliza al actual Gobierno por la situación económica del país, dato que en la Casa Rosada ven como una señal de desgaste en el marco de un escenario de ajuste y crisis económica.

El estudio, que se propone entender el clima social y la coyuntura nacional, muestra que el 40,5% de las personas culpa al gobierno libertario por la mala situación de la economía nacional y considera que esos resultados se deben a medidas adoptadas recientemente por Milei. Ese porcentaje convive con un nivel similar de atribución de responsabilidad a la administración anterior, pero empieza a mostrar una alerta para el Ejecutivo.

La evaluación de la gestión mileísta tampoco expone datos alentadores para el oficialismo y evidencia signos de deterioro, con un 48,3% de rechazo frente a un 44,3% de aprobación. Las perspectivas acerca del rumbo del Gobierno exhiben guarismos similares, con un 44,1% de personas que creen que “el cambio” va por el camino incorrecto, mientras que el 38% sintoniza con las políticas libertarias.

El sueldo no alcanza: el dato que perturba en la última encuesta

La consideración social respecto del devenir económico no es el único elemento que analiza la consultora de opinión pública. El sondeo examina la situación de los sueldos y el total de los ingresos de las familias argentinas durante la gestión liberal. Este apartado suma números rojos adicionales: el 62,8% advierte que “no le alcanzan” los recursos con los que cuenta. Dentro de ese universo, un 27,50% reconoce tener “grandes dificultades”.

El 62,8% advierte que “no le alcanzan” el sueldo.

El otro ítem que desglosa tiene que ver con la resignación de consumos mensuales. En este sentido, las cifras ilustran el panorama de desgaste de los salarios, con un 61,8% de personas que aseguran haber dejado de lado la compra de algún bien para hacer frente a su mala situación económica. El número es contundente si se tiene en cuenta que solo el 31.8% afirmó lo contrario.

El relevamiento configura un escenario complejo para el Gobierno, que enfrenta crecientes señales de desgaste social en medio de un programa de ajuste y reformas estructurales. Con una opinión pública cada vez más dividida y un malestar económico que se refleja en el bolsillo de los hogares, los números de la encuesta aparecen como una advertencia para el gobierno libertario.

