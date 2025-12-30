Una nueva encuesta realizada por la consultora Zentrix entre el 10 y el 23 de diciembre arroja un dato que reconfigura el mapa político: Axel Kicillof cierra el 2025 con mejor imagen positiva que Javier Milei.

El relevamiento, que abarcó 980 casos en todo el país, muestra que el jefe de Estado sufrió una caída de 2,5 puntos respecto a noviembre, ubicando su imagen positiva en un 36,9%. En contrapartida, su imagen negativa se disparó al 55%, creciendo más de 4 puntos en un solo mes. En la vereda de enfrente, Kicillof logró sostener sus números con mayor estabilidad. El gobernador de la Provincia de Buenos Aires registra una imagen positiva del 37,3%, superando técnicamente al Presidente. Pero el dato clave está en el rechazo: Kicillof tiene un techo más alto que Milei, con una imagen negativa del 52,5%, casi tres puntos menos que el líder libertario.

El informe destaca que, si bien existe un escenario de paridad y polarización, la tendencia es clara: mientras Milei cae arrastrado por la economía, Kicillof resiste y se posiciona como el antagonista natural del modelo.

El estudio de Zentrix es contundente al explicar por qué Milei pierde apoyo. La economía real ha demolido el relato de la recuperación en "V". El 77,6% de los encuestados afirma que sus ingresos pierden contra la inflación, un sentimiento que ya afecta incluso al 59% de los propios votantes de La Libertad Avanza.

El clima social de diciembre es de austeridad forzada. El 48,5% de los argentinos asegura que su consumo para las fiestas será "inferior" o "muy inferior" al del año pasado. Además, el 39,3% confiesa que no tiene recursos para tomarse vacaciones, cifra que trepa al 52% entre los opositores.

Desconfianza en el INDEC y la batalla cultural

Otro dato que enciende las alarmas en el Gobierno es la pérdida de credibilidad de las estadísticas oficiales. Tras las polémicas metodológicas de noviembre, la confianza en el Indec cayó al 33,5%, mientras que casi el 60% de la población desconfía de los datos de inflación y actividad que publica el organismo.

Finalmente, la encuesta midió a una figura del día a día mediático: Claudio "Chiqui" Tapia. En medio de la guerra del Gobierno contra la AFA por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), el dirigente del fútbol mantiene un alto rechazo en el núcleo duro libertario (85% de negativa), pero su figura empieza a ser vista por parte de la oposición como una "trinchera simbólica" frente al avance del Ejecutivo.