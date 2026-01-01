Lengua en salsa verde: receta de Pietro Sorba para las fiestas paso a paso

Cociná la lengua a fuego lento por dos horas con limón, laurel y pimienta negra.

Cuando se piensa en el menú para las fiestas, se busca tradición, sabor y practicidad. El chef Pietro Sorba presentó en televisión una receta infalible: la lengua en salsa verde, un fiambre gourmet que se sirve bien frío.

Su gran ventaja es la anticipación. Podés prepararlo el día anterior y solo dedicarte a cortar y servir durante la celebración. Esto te libera de la cocina para disfrutar con tus invitados. Es ideal para una cena de fin de año o para la famosa reunión del primero de enero con la familia.

La magia está en el contraste. La textura tierna de la lengua, lograda con cocción lenta, se combina con la frescura de una salsa verde cremosa. Es un plato que impresiona, pero su preparación es más simple de lo que parece. Solo requiere seguir los pasos.

Receta infalible de lengua en salsa verde

Ingredientes para la lengua y la salsa:

Para la lengua necesitás: 1 pieza de 1,2 kg, piel de un limón, 15 granos de pimienta negra y 2 hojas de laurel. Para la salsa verde: 120g de perejil, 3 filetes de anchoa, 2 dientes de ajo, 1 cucharada de alcaparras, 2 yemas de huevo duro, 80g de miga de pan, 50ml de vinagre y 150ml de aceite de oliva.

Paso 1: La cocción perfecta.

Lavá bien la lengua y dejala en remojo en agua por 2-3 horas. Luego, colocala en una olla con los aromáticos. Cubrí con agua fría y llevá a hervor. Bajá el fuego al mínimo y cociná por 2 horas. Dejala enfriar en su propio caldo.

Paso 2: Pelar y dar forma.

Cuando la lengua esté tibia, es el momento de pelarla. Hacé un pequeño corte en la piel grisácea y retirala con los dedos. Luego, envolvela bien apretada en film plástico. Este paso es clave para que tome forma. Llevala a la heladera por al menos 6 horas.

Paso 3: Preparar la salsa.

Mientras la lengua se enfría, prepará la salsa. Herví los huevos por 8-9 minutos. Pelalos y separá las yemas. Remojá la miga de pan en el vinagre por 10 minutos y escurrila. Procesá todos los ingredientes de la salsa hasta lograr una crema homogénea. Refrigerala.

Paso 4: Cortar y servir.

Sacá la lengua del film y cortala en lonjas finas con un cuchillo bien afilado. Disponelas en una fuente y bañalas con la salsa verde fría. Podés decorar con perejil fresco extra. Servila bien fría como entrada elegante.

Consejos finales

Este plato es perfecto acompañado con pan baguette tostado. Recordá que los sabores se integran mejor si, unas horas antes de servir, cubrís la lengua ya cortada con un poco de salsa. Es un clásico seguro que sorprenderá a todos tus invitados.