5 recetas saludables para Año Nuevo 2026 fáciles y sencillas

Llega Año Nuevo y en medio de calor sofocante es clave elegir platos frescos para la cena del 31 de diciembre. Existen opciones de menús ligeros, coloridos y más saludables que podés elegir para preparar en estas fiestas y comer de manera equilibrada.

Las 5 recetas saludables para la cena de Año Nuevo

Las fiestas de fin de año no tienen por qué ser sinónimo de frituras, comidas pesadas y muchas horas frente al horno, sino que hay opciones más livianas y nutritivas que también puede respetar los sabores clásicos que tanto le gustan a los argentinos, pero con un giro saludable.

1. Rollitos de pepino y hummus de remolacha

Una entrada vibrante y fresca que reemplaza los clásicos canapés de pan por una opción mucho más liviana.

Ingredientes: Pepinos grandes, una lata de garbanzos, una remolacha cocida, jugo de limón y aceite de oliva.

Preparación:

Procesá los garbanzos con la remolacha, el limón y un chorrito de oliva hasta lograr una crema suave. Cortá el pepino en láminas bien finas a lo largo (podés usar un pelapapas). Untá cada lámina con el hummus y enrollala sobre sí misma. Sujetá con un escarbadientes y decorá con semillas de sésamo.

2. Brochetas de pollo

Olvidate de las frituras y optá por estas brochetas que son pura proteína de calidad y mucho sabor cítrico.

Ingredientes: Pechuga de pollo, limones, romero fresco, orégano y tomatitos cherry.

Preparación:

Cortá el pollo en cubos medianos y marinalo durante una hora con jugo de limón y las hierbas. Armá las brochetas alternando el pollo con los tomatitos cherry. Cociná a la plancha o a la parrilla hasta que el pollo esté dorado y cocido por dentro. Servilas con una vinagreta de mostaza y miel para un toque agridulce.

Las brochetas de pollo son pura proteína y tienen mucho sabor

3. Ensalada rusa saludable

No hay Año Nuevo en Argentina sin ensalada rusa, pero podés hacerla mucho más liviana cambiando el aderezo tradicional.

Ingredientes: Papas, zanahorias, arvejas frescas y yogur griego natural (o queso blanco descremado).

Preparación:

Herví las papas y zanahorias cortadas en cubitos hasta que estén tiernas pero firmes. Cociná las arvejas al vapor para que mantengan su color verde intenso. En un bol, mezclá los vegetales y aderezá con el yogur griego, un toque de mostaza, sal y pimienta. Dejá enfriar en la heladera al menos dos horas antes de servir para que los sabores se asienten.

4. Salmón (o trucha) con vegetales

El papel de aluminio es una técnica ideal para cocinar sin grasas agregadas y mantener toda la jugosidad del pescado.

Ingredientes: filetes de salmón o trucha, zapallitos, morrones y cebolla morada.

Preparación:

Sobre un trozo de papel manteca o aluminio, colocá una base de vegetales cortados en juliana fina. Apoyá el pescado encima, salpimentá y agregá una rodaja de limón. Cerrá el papel formando un paquete hermético para que no escape el vapor. Llevá al horno fuerte por unos 15 o 20 minutos. Al abrirlo, el aroma será increíble.

El salmón es otra opción liviana y deliciosa para comer en las fiestas de Año Nuevo

5. Copa de frutas de estación con crema

Se trata de una opción de postre refrescante que aprovecha la dulzura natural de las frutas de verano y es económico, ya que lleva productos de estación que suelen estar en oferta.

Ingredientes: Duraznos, ciruelas, frutillas, arándanos y una lata de leche de coco (previamente enfriada).

Preparación: