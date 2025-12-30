No tirés el pan dulce viejo: la reversión de tiramisú para Año Nuevo 2026.

Si hay algo que no falta en las Fiestas es el pan dulce, más bien, muchas veces sobra, y cuando eso pasa, los bollos tienden a ponerse "viejos". Lejos de tener que tirarlos, con excepción desde luego de los que ya están en mal estado, podés transformarlos en el tiramisú que será la estrella de tu mesa dulce en el Año Nuevo 2026.

Receta de tiramisú con pan dulce

El pan dulce que se puso viejo lo podés revitalizar con una reversión de tiramisú, fácil y muy deliciosa. Y es que en lugar de las tradicionales vainillas, para preparar este postre italiano vas a usar ese bollo que perdió su gracia. A continuación te compartimos la receta para que disfrutes de un tiramisú a base de pan dulce este Año Nuevo 2026.

El pan dulce viejo se puede transformar en un delicioso tiramisú.

Ingredientes (6 a 8 porciones)

1 pan dulce mediano (sin frutas queda más rico).

500 g de queso mascarpone.

4 huevos.

100 g de azúcar.

1 taza de café fuerte, frío.

2 a 3 cucharadas de licor (opcional: Amaretto, Marsala o café).

Cacao amargo en polvo, cantidad necesaria.

Chocolate semiamargo rallado (opcional).

Preparación

Preparar el café: hacé el café bien intenso y dejalo enfriar. Si vas a usar licor, mezclalo con el café una vez frío. Separar los huevos: colocá las yemas en un bowl y las claras en otro. Batí las yemas con el azúcar hasta obtener una crema clara y espesa. Sumá el mascarpone y mezclá con movimientos suaves hasta integrar bien. Batir las claras: batí las claras a punto nieve e incorporalas a la preparación anterior en dos tandas, con movimientos envolventes para no perder aire. Cortar el pan dulce: cortá el pan dulce en rodajas o en trozos medianos. Si está muy fresco, podés secarlo unos minutos en horno bajo para que absorba mejor el café. Armar el tiramisú: mojá ligeramente el pan dulce en el café (sin empaparlo) y colocá una capa en una fuente o recipiente. Cubrí con una capa de crema de mascarpone. Repetí el proceso hasta terminar los ingredientes. Reposo y terminación: llevala a la heladera al menos 4 horas (ideal de un día para el otro). Antes de servir, espolvoreá con cacao amargo y, si querés, sumá chocolate rallado por encima.

Si no conseguís queso mascarpone o buscás una alternativa más económica, podés reemplazarlo fácilmente por una mezcla de queso crema y crema de leche. Para lograr una textura y sabor similares, combiná 300 gramos de queso crema firme con 200 ml de crema de leche bien fría, batida a medio punto. Integralos con movimientos envolventes hasta obtener una crema homogénea y aireada.