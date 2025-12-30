Receta saludable: cómo hacer arrollado de papa y zanahoria de manera fácil

Receta saludable para Año Nuevo: cómo hacer arrollado de papa y zanahoria de manera fácil

Uno de los grandes clásicos argentinos de las fiestas es el pionono y existe una versión para hacerlo más liviano y sin harina. Se trata de una preparación económica, fresca y saludable, ideal para cocinar con tiempo en la previa a Año Nuevo.

Cómo hacer arrollado de papa y zanahoria de manera fácil y rápida

Los influencers Ailu Tokman y Andrés Simón compartieron una receta clave para preparar el clásico arrollado, pero en una versión mucho más saludable. Lo mejor de esta opción es que se puede hacer con pocos ingredientes, es rendidora y pueden consumirlo personas que comen sin TACC.

Ingredientes

Para la base del pionono

2 papas.

1 zanahoria.

1 puñado de queso en hebras.

1 huevo.

Sal y pimienta.

Para el relleno:

4 huevos duros.

Mayonesa.

Mostaza.

Perejil.

Jamón.

Queso en fetas.

Sal, pimienta y ají molido.

Preparación paso a paso

Rallar la zanahoria y las papas en hebras finitas. No hay que escurrirlas. En un bol agregarle a las zanahorias y papas ralladas el huevo, el queso, sal pimienta y unir todo. Llevar al horno en una placa antiadherente, si usas papel manteca es clave ponerle un poco de aceite para que no se pegue. Cocinar a 180 grados durante 15 minutos.

Mientras esperás que se haga la base podés preparar el relleno: tenés que mezclar los huevos duros, el perejil, ají molido, con la mayonesa y la mostaza.

Sacar el pionono del horno, desmoldarlo y colocar una capa de la mezcla de huevo. Por encima hacer una capa de jamón, otra de queso y ponerle un poco más de mayonesa para que pegue.

Enrollarlo con presión y dejalo enfriar antes de comer.