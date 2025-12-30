La receta de la copa de lemon pie, un postre refrescante para Año Nuevo.

Con el calor del verano y las preparaciones aceleradas de los últimos días del año, elegir un postre fresco y sencillo puede marcar la diferencia en la mesa de Fin de Año. La copa de lemon pie aparece como una alternativa práctica y ligera ya que conserva el espíritu del clásico, pero prescinde del horno y se prepara en porciones individuales, ideales para quienes buscan algo fácil de servir y comer después del brindis.

La copa de lemon pie es un postre sencillo, rápido y económico para Año Nuevo.

La receta de la copa de lemon pie

Ingredientes

Para estas copas (rinden 4 porciones aproximadamente) vas a necesitar:

Para la crema de limón

200 ml de leche (común o vegetal).

100 ml de jugo de limón.

1 cucharada de stevia o el edulcorante que prefieras.

Ralladura de 1 limón.

50 g de almidón de maíz.

2 yemas.

Para el merengue

2 claras de huevo.

50 g de eritritol, edulcorante granulado o 1 cucharada de stevia.

Extras

Galletitas de vainilla o limón (pueden ser sin azúcar o sin gluten).

Preparación paso a paso

La base de esta versión está en una crema de limón rápida que se cocina en el microondas. Para elaborarla se mezclan en un recipiente apto leche, puede ser común o vegetal, jugo y ralladura de limón, yemas, almidón de maíz y el edulcorante elegido, hasta lograr una preparación lisa. El paso clave es la cocción en tandas de 30 segundos, siempre revolviendo entre cada una para evitar grumos y controlar la consistencia. Una vez espesa, la mezcla se deja enfriar en heladera durante al menos una hora para que tome cuerpo.

Mientras tanto, el merengue exprés permite resolver la cobertura sin técnicas complejas, basta con batir claras y edulcorante durante un minuto, llevar la mezcla al microondas por otro minuto exacto y volver a batir con fuerza para lograr volumen y firmeza. Esta alternativa acorta los tiempos y evita el tradicional método a baño maría, aunque quienes prefieran un procedimiento clásico pueden recurrir a él sin problemas.

El armado final completa el postre. En el fondo de una copa se colocan galletitas trozadas, de vainilla o limón, convencionales o adaptadas según necesidad, que pueden humedecerse con unas gotas de limón para potenciar el sabor. Se suma una capa abundante de crema fría y se corona con el merengue. Antes de servir, se recomienda mantener las copas refrigeradas para que conserven su textura y frescura. Para la presentación, es posible añadir ralladura de limón o frutos rojos, un complemento que aporta color y equilibra la acidez.

Esta versión en vaso del lemon pie mantiene la impronta cítrica del postre original, pero se adapta al ritmo del verano y a la búsqueda de preparaciones más livianas. Fácil, económica y apta para adelantarse en la organización, se posiciona como una opción segura para cerrar la cena del 31 con un toque refrescante sin sumar complicaciones.