Tendencias de moda de verano 2026: cuáles son las prendas que llegan para enero

Comienza el verano 2026 y llegan al país las tendencias que ya pasaron por Europa y Estados Unidos. La nueva temporada posiciona a las prendas con mayor volumen y movimiento como las elegidas. Que deberías tener en tu placard para "estar a la moda".

Verano 2026: estas son las prendas que son tendencia

La temporada de verano 2026 se despide de la indumentaria ajustada y le da la bienvenida a ropa más suelta y fresca para afrontar las altas temperaturas sin tener que resignar el estilo. Entre las prendas que más se van a ver en enero se encuentran:

Vestidos boho: es una de las mejores opciones para el verano, ya que unen diseños únicos y telas frescas dando la posibilidad de armar un look relajado o más formal. Todo dependerá de los zapatos y accesorios con los que se combinen.

Los vestidos boho son la opción más fresca para afrontar las temperaturas del verano con estilo

Falda globo: se trata de una prenda que vuelve a surgir esta temporada, luego de haber contado con una enorme presencia en Europa. La clave está en combinarlas con tops ajustados para generar una figura más armoniosa.

Maxi faldas: se trata de una de las grandes estrellas de la temporada, son frescas y generan outfits diferentes. Además, aportan una figura larga y fluida, clave para armar grandes looks.



Las maxi faldas son la gran estrella de esta temporada de verano 2026

Blusas románticas: con delicados encajes, tejidos finos y hasta volados, esta temporada las blusas se destacan como la gran opción chic para afrontar el calor. La clave está en elegir prendas de materiales frescos para mostrarse sofisticada y con elegancia sin sufrir el calor.

Pañuelos y sobreros: en este verano van a estar a la orden del día los accesorios para la cabeza, desde pañuelos coloridos o más sobrios y sobreros para protegerse del sol, hasta joyas exclusivas para el pelo. Se trata de una nueva tendencia que se impuso fuertemente en el verano europeo.

Cómo elegir una falda globo: la forma correcta de armar el look

Dentro de las tendencias destacadas de este verano, la falda globo se afianza como una silueta distintiva. Las propuestas actuales privilegian telas con caída, tonalidades neutras y cortes pensados para el uso cotidiano. Su principal atractivo reside en la capacidad de jugar con las proporciones: al sumar volumen en la parte inferior, se equilibra de manera efectiva con tops ajustados o prendas más ceñidas.

Esta prenda ofrece múltiples variantes, desde minifaldas que estilizan la figura hasta opciones maxi confeccionadas en denim que aportan un toque romántico. Su movimiento natural permite crear siluetas dinámicas y originales, aportando frescura a los looks urbanos y estivales.