Resolvé tu outfit: cómo armar 10 tops diferentes con solo un pañuelo

Resolver qué ponerse puede volverse todo un desafío y en lugar de entrar en grandes gastos la clave puede estar en un pañuelo. Se trata de una prenda versátil que, atada de la manera correcta, puede convertirse en diferentes tops.

¿Cómo hacer 10 tops diferentes con solo un pañuelo?

Uno solo pañuelo puede convertirse en diferentes prendas de ropa, la clave está en conocer los usos que se le pueden dar para diferentes looks y en elegir un pañuelo colorido o que represente tu estilo. La asesora de imagen e influencer Oriana Dersti (@oridersti) compartió 10 formas distintas de atarse el pañuelo para crear los diferentes.