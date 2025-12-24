Resolvé tu outfit: cómo armar 10 tops diferentes con solo un pañuelo

Resolver qué ponerse puede volverse todo un desafío y en lugar de entrar en grandes gastos la clave puede estar en un pañuelo. Se trata de una prenda versátil que, atada de la manera correcta, puede convertirse en diferentes tops.
¿Cómo hacer 10 tops diferentes con solo un pañuelo?
Uno solo pañuelo puede convertirse en diferentes prendas de ropa, la clave está en conocer los usos que se le pueden dar para diferentes looks y en elegir un pañuelo colorido o que represente tu estilo. La asesora de imagen e influencer Oriana Dersti (@oridersti) compartió 10 formas distintas de atarse el pañuelo para crear los diferentes.
- Top strapless: es el más sencillo, solo necesitás armar un triángulo con el pañuelo y atarlo por los extremos con dos nudos. Queda como un strapless de forma triangular y le da una buena línea a la figura.
- Top al cuello: las tiras se pasan cruzadas por el pecho y se ata en la nuca, es perfecto para una salida nocturna.
- Top de un solo hombro: ofrece un look de diseño asimétrico, se pasa el pañuelo en diagonal sobre un solo hombro y se atan los extremos del mismo lado formando una especie de manga (como en el video).
- Top halter con collar: primero se dobla el pañuelo en un solo triángulo y a los extremos de la punta se le añade un collar para armar el efecto halter. Así solo hay que ponerse el collar y se atan los dos extremos restantes en la espalda.
El pañuelo es una prenda fresca y versátil ideal para sumar a los looks del verano
- Bandó Recto: este top puede ser sencillo se hace un rectángulo y se ata por la espalda, pero se le puede sumar un plus al añadirle un accesorio en el escote, como un collar o una pulsera para un look más llamativo y distinto.
- Top halter suelto: es menos ceñido al cuerpo, se tienen que atar dos extremos y en lugar de sumarle un collar directamente se ata en el cuello. Esto logra el efecto de una blusa más suelta y fresca.
- Capa estilo kimono: el pañuelo en su forma rectangular se debe atar por dos de los extremos a un collar, se puede usar encima de otro top y da un look relajado, pero diferente.
- Corpiño con escote: se trata de una variante del estilo kimono, se pueden atar los extremos inferiores (que habían quedado sueltos) para crear un escote en el centro del pecho.
- Bandó, pero con moño: es muy sencillo, se pasa igual que el bandó, pero se ata adelante con un moño visible.
- Top asimétrico: ya doblado en triángulo el pañuelo se pasa en diagonal por el torso y se ata por encima del hombro, también queda como un top asimétrico que resalta la figura y da una frescura chic distinta.