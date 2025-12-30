Comidas para Año Nuevo 2026: 4 recetas fáciles y económicas

Llega Año Nuevo y es una buena oportunidad para pasar el tiempo con los seres queridos. Un momento para comer algo rico, compartir algunas bebidas y realizar los deseos para el 2026, con la expectativa de que llegue con buenas oportunidades y con salud para todos. Pero una de las cosas que se roba la mirada de todas las familias es la preparación de la mesa festiva, con platos que deben estar a la altura del acontecimiento.
Es, en ese sentido, que existen distintas recetas muy buenas para poder impresionar a las visitas. Platos que son ideales para esta gran ola de calor ya que, en algunos casos, se sirven fríos. Y que permiten al anfitrión lucirse con todo, ya que la comida es una buena manera de demostrar amor, cariño y respeto a los demás. A continuación, la lista de comidas para preparar platos interesantes en Año Nuevo 2026.
4 recetas fáciles ideales para Año Nuevo
Ensalada Rusa
Ingredientes
- 4 papas medianas.
- 2 zanahorias grandes.
- 1 taza de arvejas (guisantes) cocidas.
- 1/2 taza de mayonesa (preferentemente casera).
- Sal y pimienta al gusto.
- 2 huevos duros (opcional).
- 1/4 de taza de aceitunas verdes o negras (opcional).
Cómo hacer ensalada rusa rápida y fácil, paso a paso
- Pelá y cortá las papas y zanahorias en cubos pequeños.
- En una olla con agua y sal, herví las papas y las zanahorias durante unos 15 minutos o hasta que estén tiernas, pero firmes. También podés cocinar las arvejas en el mismo momento.
- Una vez cocidas las papas, zanahorias y arvejas, escurrilas y dejá enfriar durante unos minutos.
- Colocá las papas, zanahorias y arvejas en un bol grande.
- Agregá la mayonesa al gusto y mezcla bien hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados. Si decidís agregar huevo duro, pélalos y córtalos en trozos pequeños, luego agregalo a la mezcla.
- Sazoná con sal y pimienta al gusto. Si preferís una ensalada más fresca, podés agregar aceitunas picadas.
- Serví inmediatamente o deja reposar en la heladera por unos minutos para que los sabores se integren.
Matambre relleno
Ingredientes
- 1 matambre vacuno de 1,5 kg
- 4 huevos duros
- 2 zanahorias
- 1 pimiento rojo
- 100 g de queso rallado
- 1 cucharadita de sal
- 1/2 cucharadita de pimienta
Cómo hacer matambre relleno, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C.
- Lavar y secar el matambre.
- Salpimientar el matambre por ambos lados.
- Cortar las zanahorias en rodajas finas.
- Cortar el pimiento rojo en tiras finas.
- Colocar el matambre sobre una superficie plana y extender los huevos, las zanahorias, el pimiento y el queso sobre él, dejando un borde de 2 cm alrededor.
- Enrollar el matambre con cuidado y amarrarlo con hilo de cocina.
- Colocar el matambre en una fuente para horno y cocinar durante 1 hora, o hasta que esté cocido.
- Dejar enfriar el matambre antes de cortarlo.
Pionono relleno
Ingredientes
- 1 pionono salado
- 1 lata de atún
- 1/2 pote de queso crema
- Mayonesa, a gusto
- 2 huevos duros
- Aceitunas descarozadas
- Palmitos
- Tomates cherry
- Zanahoria rallada
Cómo hacer pionono relleno, paso a paso
- Cortá el pionono en tres partes iguales y usá una como base.
- En un bowl, mezclá el queso crema con la mayonesa hasta obtener una pasta suave.
- Untá la primera capa del pionono con esta mezcla.
- Picá los huevos duros y distribuilos de manera pareja.
- Colocá la segunda capa de pionono.
- Mezclá el atún con un poco de mayonesa y sumá las aceitunas picadas.
- Esparcí este relleno sobre la segunda capa.
- Cubrí con la tercera capa de pionono, presionando apenas.
- Volvé a pincelar la superficie con queso crema y mayonesa para sellar.
- Decorá con palmitos, tomates cherry y zanahoria rallada, acomodando a gusto.
Pastel de papas
Ingredientes
- 2 kilos de papas
- 500 gramos de carne picada
- 1 cebolla grande
- 2 dientes de ajo
- 1/2 taza de caldo de carne
- 1 zanahoria
- 1 morrón rojo
- 1 cucharada de tomate concentrado
- 200 gramos de queso rallado
- Aceite de oliva c/n
- Sal y pimienta a gusto
Cómo hacer un pastel de papas, paso a paso
- Pelar las papas y cortarlas en pedazos grandes. Ponerlas a hervir en una olla con agua y sal hasta que estén bien cocidas.
- Escurrir las papas. En la misma olla que se cocinaron, aplastarlas hasta obtener un puré. Añadir sal y pimienta al gusto.
- Picar la cebolla, el ajo, el morrón y la zanahoria.
- En una sartén grande calentar el aceite de oliva a fuego medio.
- Añadir la cebolla y el ajo, saltear hasta que estén dorados. Agregar la carne picada y cocinar bien hasta que quede marrón. Añadir la zanahoria y el morrón. Continuar cocinando hasta que estén tiernos.
- Añadir el tomate concentrado, el caldo de carne, la sal y la pimienta. Cocinar a fuego lento durante 15 minutos, revolviendo ocasionalmente, hasta que el líquido se reduzca.
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Ponerle manteca o aceite a un molde rectangular para evitar que el pastel se pegue. Colocar una capa de puré de papas en el fondo del molde, extendiéndolo de manera uniforme.
- Luego, intercalar una capa de relleno de carne con una capa de puré hasta que se terminen los ingredientes. Finalizar con una capa de puré de papas.
- Agregar queso rallado en la capa superior. Llevar al horno durante aproximadamente 40 minutos, o hasta que la capa superior esté dorada.
- Retirar del horno y dejar enfriar durante unos minutos para luego servirlo mientras esté caliente.