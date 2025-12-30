Comidas para Año Nuevo 2026: 4 recetas fáciles y económicas

Comidas para sorprender en Año Nuevo.

Llega Año Nuevo y es una buena oportunidad para pasar el tiempo con los seres queridos. Un momento para comer algo rico, compartir algunas bebidas y realizar los deseos para el 2026, con la expectativa de que llegue con buenas oportunidades y con salud para todos. Pero una de las cosas que se roba la mirada de todas las familias es la preparación de la mesa festiva, con platos que deben estar a la altura del acontecimiento.

Es, en ese sentido, que existen distintas recetas muy buenas para poder impresionar a las visitas. Platos que son ideales para esta gran ola de calor ya que, en algunos casos, se sirven fríos. Y que permiten al anfitrión lucirse con todo, ya que la comida es una buena manera de demostrar amor, cariño y respeto a los demás. A continuación, la lista de comidas para preparar platos interesantes en Año Nuevo 2026.

4 recetas fáciles ideales para Año Nuevo

Ensalada Rusa

Ensalada rusa.

Ingredientes

4 papas medianas.

2 zanahorias grandes.

1 taza de arvejas (guisantes) cocidas.

1/2 taza de mayonesa (preferentemente casera).

Sal y pimienta al gusto.

2 huevos duros (opcional).

1/4 de taza de aceitunas verdes o negras (opcional).

Cómo hacer ensalada rusa rápida y fácil, paso a paso

Pelá y cortá las papas y zanahorias en cubos pequeños. En una olla con agua y sal, herví las papas y las zanahorias durante unos 15 minutos o hasta que estén tiernas, pero firmes. También podés cocinar las arvejas en el mismo momento. Una vez cocidas las papas, zanahorias y arvejas, escurrilas y dejá enfriar durante unos minutos. Colocá las papas, zanahorias y arvejas en un bol grande. Agregá la mayonesa al gusto y mezcla bien hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados. Si decidís agregar huevo duro, pélalos y córtalos en trozos pequeños, luego agregalo a la mezcla. Sazoná con sal y pimienta al gusto. Si preferís una ensalada más fresca, podés agregar aceitunas picadas. Serví inmediatamente o deja reposar en la heladera por unos minutos para que los sabores se integren.

Matambre relleno

Matambre relleno.

Ingredientes

1 matambre vacuno de 1,5 kg

4 huevos duros

2 zanahorias

1 pimiento rojo

100 g de queso rallado

1 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de pimienta

Cómo hacer matambre relleno, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C. Lavar y secar el matambre. Salpimientar el matambre por ambos lados. Cortar las zanahorias en rodajas finas. Cortar el pimiento rojo en tiras finas. Colocar el matambre sobre una superficie plana y extender los huevos, las zanahorias, el pimiento y el queso sobre él, dejando un borde de 2 cm alrededor. Enrollar el matambre con cuidado y amarrarlo con hilo de cocina. Colocar el matambre en una fuente para horno y cocinar durante 1 hora, o hasta que esté cocido. Dejar enfriar el matambre antes de cortarlo.

Pionono relleno

Pionono.

Ingredientes

1 pionono salado

1 lata de atún

1/2 pote de queso crema

Mayonesa, a gusto

2 huevos duros

Aceitunas descarozadas

Palmitos

Tomates cherry

Zanahoria rallada

Cómo hacer pionono relleno, paso a paso

Cortá el pionono en tres partes iguales y usá una como base. En un bowl, mezclá el queso crema con la mayonesa hasta obtener una pasta suave. Untá la primera capa del pionono con esta mezcla. Picá los huevos duros y distribuilos de manera pareja. Colocá la segunda capa de pionono. Mezclá el atún con un poco de mayonesa y sumá las aceitunas picadas. Esparcí este relleno sobre la segunda capa. Cubrí con la tercera capa de pionono, presionando apenas. Volvé a pincelar la superficie con queso crema y mayonesa para sellar. Decorá con palmitos, tomates cherry y zanahoria rallada, acomodando a gusto.

Pastel de papas

Pastel de papas.

Ingredientes

2 kilos de papas

500 gramos de carne picada

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

1/2 taza de caldo de carne

1 zanahoria

1 morrón rojo

1 cucharada de tomate concentrado

200 gramos de queso rallado

Aceite de oliva c/n

Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer un pastel de papas, paso a paso