El clásico de las fiestas: cuánto tiempo dura la ensalada rusa guardada en la heladera.

Después de las fiestas, la ensalada rusa suele ocupar un lugar fijo en la heladera. Es rendidora, fácil de hacer y casi siempre sobra. Pero también es una de las comidas que más dudas genera: ¿cuántos días se puede guardar sin que se eche a perder? ¿Es segura para comer al día siguiente o conviene descartarla? La respuesta depende de varios factores, especialmente de los ingredientes y de cómo se haya conservado.

En condiciones adecuadas, la ensalada rusa dura entre 24 y 48 horas en la heladera. Ese es el margen recomendado por especialistas en seguridad alimentaria, sobre todo cuando contiene mayonesa y huevo.

Si bien puede mantenerse “bien” a simple vista por más tiempo, el riesgo no siempre se percibe por el olor o el sabor. Algunas bacterias pueden desarrollarse sin alterar demasiado el aspecto del plato.

Qué ingredientes acortan su duración

La ensalada rusa combina varios alimentos sensibles como la mayonesa, especialmente si es casera, huevo, papa cocida, que retiene humedad, y los vegetales cocidos que, generalmente, se mantienen mojados. Cuando todos estos ingredientes se mezclan, se crea un ambiente ideal para la proliferación de bacterias si no se conserva correctamente. Por ejemplo, si la ensalada tiene mayonesa casera, lo más seguro es consumirla dentro de las primeras 24 horas.

¿Se puede preparar con anticipación?

Sí, pero con estrategia. Si la idea es cocinar con antelación, lo mejor es:

Hervir y cortar papas, zanahorias y arvejas

Guardarlas sin mayonesa , bien refrigeradas

Agregar la mayonesa y el huevo recién antes de servir

De este modo, los ingredientes cocidos pueden durar hasta 3 días en la heladera sin problema, y la ensalada final se arma en el momento.

Señales de alerta: cuándo no comerla

Aunque no siempre es evidente, conviene descartar la ensalada rusa si tiene olor ácido o extraño, cambió de color o textura, estuvo varias horas fuera de la heladera, o pasaron más de 48 horas desde su preparación. En el caso de este plato, ante la duda, es mejor no arriesgarse.

Cómo guardarla correctamente

Para extender su vida útil y reducir riesgos, es clave tener en cuenta algunos cuidados básicos:

Guardarla siempre en la heladera , a menos de 5 °C

Usar un recipiente hermético

No dejarla más de una hora fuera del frío , especialmente en verano

Evitar comerla directamente del recipiente (mejor servir y volver a guardar)

Un detalle importante: no conviene volver a enfriar una ensalada que ya estuvo mucho tiempo fuera de la heladera, ya que esto puede "esconder" las señales de ranciedad y generar una intoxicación silenciosa.