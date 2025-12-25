El fin de diciembre es conocido por la gran cantidad de festejos que lo componen, lo que se corona con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Después de varios días de comidas abundantes, brindis y sobremesas largas, el cuerpo suele pedir una pausa. En ese contexto, un batido detox puede ser una forma sencilla y agradable de sumar nutrientes, hidratarse y retomar hábitos más livianos sin caer en extremos.
Esta receta combina frutas, verduras y semillas en dos capas, una roja y otra verde, que no solo aportan color, sino también una buena dosis de vitaminas, fibra y energía. Se prepara en pocos minutos y no requiere técnicas complejas: con una licuadora alcanza para lograr una textura suave y cremosa.
Este batido aporta frutas ricas en antioxidantes, fibra vegetal y grasas saludables provenientes de la linaza. La espinaca suma minerales y clorofila, mientras que el yogur ayuda a la digestión. No se trata de una fórmula milagrosa, sino de una opción nutritiva y liviana para acompañar la vuelta a una alimentación más equilibrada.
Puede tomarse solo como desayuno o colación, o combinarse con una ensalada liviana, frutas frescas o verduras al vapor. Para potenciar la hidratación, una buena opción es acompañarlo con agua, agua con limón o un té verde. Ideal para esos días posteriores a las fiestas en los que el cuerpo agradece volver, de a poco, a lo simple.
Ingredientes y paso a paso para hacer el batido detox
Ingredientes para la base roja
- 1 banana mediana
-
1 taza de frutillas congeladas sin azúcar
-
½ taza de leche de almendras sabor vainilla sin azúcar
-
½ cucharadita de stevia
Ingredientes para la capa verde
-
1 taza de duraznos congelados en rodajas, sin azúcar
-
½ banana
-
½ taza de yogur griego de vainilla sin grasa
-
½ taza de leche de almendras sabor vainilla sin azúcar
-
2 cucharadas de linaza molida
-
1 taza de espinaca baby
-
1 cucharadita de stevia
Batido detox post fiestas: una opción para sentirse más liviano después de los excesos.
Paso a paso
- Colocá en la licuadora todos los ingredientes del batido rojo y procesá hasta obtener una mezcla homogénea y espesa. Reservá en un recipiente y llevá unos minutos al freezer.
-
Enjuagá la licuadora para evitar que se mezclen los colores.
-
Procesá el durazno, la banana, el yogur y la leche de almendras hasta lograr una base suave.
-
Sumá la espinaca, la linaza y la stevia, y volvé a licuar hasta integrar bien.
-
Para servir, volcá primero la mezcla roja (más espesa) y luego la verde. Puede servirse en un vaso grande o en dos más chicos.