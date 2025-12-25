¿Comiste de más en las fiestas? este batido detox te ayudará a sentirte más liviano post fiestas.

El fin de diciembre es conocido por la gran cantidad de festejos que lo componen, lo que se corona con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Después de varios días de comidas abundantes, brindis y sobremesas largas, el cuerpo suele pedir una pausa. En ese contexto, un batido detox puede ser una forma sencilla y agradable de sumar nutrientes, hidratarse y retomar hábitos más livianos sin caer en extremos.

Esta receta combina frutas, verduras y semillas en dos capas, una roja y otra verde, que no solo aportan color, sino también una buena dosis de vitaminas, fibra y energía. Se prepara en pocos minutos y no requiere técnicas complejas: con una licuadora alcanza para lograr una textura suave y cremosa.

Este batido aporta frutas ricas en antioxidantes, fibra vegetal y grasas saludables provenientes de la linaza. La espinaca suma minerales y clorofila, mientras que el yogur ayuda a la digestión. No se trata de una fórmula milagrosa, sino de una opción nutritiva y liviana para acompañar la vuelta a una alimentación más equilibrada.

Puede tomarse solo como desayuno o colación, o combinarse con una ensalada liviana, frutas frescas o verduras al vapor. Para potenciar la hidratación, una buena opción es acompañarlo con agua, agua con limón o un té verde. Ideal para esos días posteriores a las fiestas en los que el cuerpo agradece volver, de a poco, a lo simple.

Ingredientes y paso a paso para hacer el batido detox

Ingredientes para la base roja

1 banana mediana

1 taza de frutillas congeladas sin azúcar

½ taza de leche de almendras sabor vainilla sin azúcar

½ cucharadita de stevia

Ingredientes para la capa verde

1 taza de duraznos congelados en rodajas, sin azúcar

½ banana

½ taza de yogur griego de vainilla sin grasa

½ taza de leche de almendras sabor vainilla sin azúcar

2 cucharadas de linaza molida

1 taza de espinaca baby

1 cucharadita de stevia

Batido detox post fiestas: una opción para sentirse más liviano después de los excesos.

Paso a paso