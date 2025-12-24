Receta liviana para el verano: resolvé el almuerzo con pocos ingredientes y sin prender el horno

Las altas temperaturas del verano achican las opciones de comida y nos llevan a buscar platos más livianos, frescos y que no requieran prender el horno. Por suerte, existe una preparación con ingredientes económicos y fácil de hacer, clave para resolver el almuerzo: la frittata.

Cómo hacer frittata económica paso a paso: la comida clave para el almuerzo

La frittata es un plato típico de Italia que se puede hacer con ingredientes que todos tienen en casa y que lleva solo unos minutos de cocción. Se trata de una preparación liviana, nutritiva, ideal para hacer rápido en los días de calor, ya que no hay que estar mucho tiempo en la cocina, ni tampoco prender el horno.

Si bien cada uno tiene su propia receta y pueden variar en los ingredientes, la influencer conocida como "La rusa cocina" compartió en TikTok cómo es el paso a paso para tener de manera simple un almuerzo saludable y ligero.

Ingredientes

4 huevos

Ajo en polvo

7 tomates cherry

2 atados de espinaca

Queso cremoso

Perejil

Preparación paso a paso

En un bowl romper los huevos y una cucharadita de ajo en polvo. Batir muy bien. Por otro lado, cortar los tomates cherry en rodajas. Además, picar la espinaca y el perejil. En una sartén con un chorrito de aceite y a fuego medio, volcar dos puñados de las espinacas y cocinarlas hasta que reduzcan su volumen. Añadir la mezcla de huevos, por encima las rodajas de tomate cherry y los cubitos de queso cremoso. Terminar sumando el perejil a gusto. Tapar la sartén hasta que los huevos estén cocidos y el queso derretido.