Empanadas de cebolla y queso: la clave para que no exploten.

Las empanadas de queso y cebolla son un clásico, pero muchas veces esta preparación tan fácil termina con un final no tan feliz: se explotan. Paulina Cocina tiene la respuesta a este problema, con una receta infalible. "Para quienes hicieron ya muchas veces empanadas de cebolla y queso les tengo unos pequeños truquillos muy sencillos que las harán más sabrosas y jugosas. Son riquísimas y cumplidoras, no fallan. En la receta se los explico, es una tontería", expresó la creadora de contenido. A continuación compartimos la receta de empanadas de queso y cebolla, que no se revientan.

Receta de empanadas de queso y cebolla

Paulina Cocina compartió su receta de empanadas de cebolla y queso, sin antes dejar de aclarar: "La cebolla siempre va precocida, en este caso no puedo negociar, hasta me atrevería a decirles que medio caramelizada también puede quedar rica, no entiendo eso de poner la cebolla cruda, que queda imposible de digerir y sin amor amigos". A continuación la receta con los ingredientes y paso a paso:

Paulina Cocina compartió su receta de empanadas de queso y cebolla.

Ingredientes

6 tapas de empanadas (caseras o compradas)

3 cebollas grandes cortada en juliana

150g. de queso cremoso u otro queso que se derrita

100 gr de queso rallado

1 cucharada de queso de untar, firme

1 huevo

Sal y pimienta

Preparación