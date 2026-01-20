Empanadas de cebolla y queso: la clave para que no exploten

Las empanadas de queso y cebolla son un clásico, pero muchas veces esta preparación tan fácil termina con un final no tan feliz: se explotan. Paulina Cocina tiene la respuesta a este problema, con una receta infalible. "Para quienes hicieron ya muchas veces empanadas de cebolla y queso les tengo unos pequeños truquillos muy sencillos que las harán más sabrosas y jugosas. Son riquísimas y cumplidoras, no fallan. En la receta se los explico, es una tontería", expresó la creadora de contenido. A continuación compartimos la receta de empanadas de queso y cebolla, que no se revientan.
Receta de empanadas de queso y cebolla
Paulina Cocina compartió su receta de empanadas de cebolla y queso, sin antes dejar de aclarar: "La cebolla siempre va precocida, en este caso no puedo negociar, hasta me atrevería a decirles que medio caramelizada también puede quedar rica, no entiendo eso de poner la cebolla cruda, que queda imposible de digerir y sin amor amigos". A continuación la receta con los ingredientes y paso a paso:
Ingredientes
- 6 tapas de empanadas (caseras o compradas)
- 3 cebollas grandes cortada en juliana
- 150g. de queso cremoso u otro queso que se derrita
- 100 gr de queso rallado
- 1 cucharada de queso de untar, firme
- 1 huevo
- Sal y pimienta
Preparación
- Cortar la cebolla en tiras finas. Disponer un poco de oliva en la sartén y sofreir hasta que esté transparente. Agregar una pizca de sal y pimienta. Reservar.
- Luego cortar el queso en pedazos más o menos pequeños.
- Mezclar bien todo en un bol. Agregar a esta mezcla una cucharada de queso untable, el queso rallado, el huevo y mezclar bien. No debe quedar una pasta.
- Colocar cada tapa de empanada sobre la mesada con una cucharada de relleno de queso y cebolla en el centro.
- Mojar con agua los bordes de la mitad de la tapa para empanada y cerrar apretando con fuerza los bordes. Si no se mojan los bordes, las empanadas van a explotar.
- Hacer el repulgue que sepas. En estas empanadas es importante el repulgue ya que el queso suele escaparse sino. Si no sabés ningún repulgue podés cerrarlas con un tenedor, presionando levemente.
- Pincelar la fuente para horno con un poco de aceite.
- Hornear las empanadas en horno medio-alto hasta que se vean doradas por fuera, cuidando siempre que no se quemen por fuera. Si buscás que queden bien doradas, podés pincelarlas con un poco de huevo antes de mandarlas al horno.