Las tartas se pueden cocinar sin problemas en una sartén.

Cocinar tartas saladas en sartén es una excelente alternativa cuando hace mucho calor, ya que evita encender el horno y, con eso, sumar aún más temperatura al interior de la casa. En estos días, prender el horno puede volver el ambiente incómodo, mientras que la sartén permite una cocción más rápida y localizada, manteniendo la cocina mucho más fresca y agradable.

Además, las tartas hechas en sartén resultan prácticas y fáciles de preparar. Con una buena tapa y fuego bajo, se logra una cocción pareja de la base y un relleno bien cremoso sin complicaciones. Este método es ideal para tartas clásicas como las de espinaca, jamón y queso, verdura o cebolla, y permite resolver una comida completa en pocos pasos y con menos consumo de energía.

Por otro lado, las tartas en general son una opción muy versátil, ya que se adaptan a distintos ingredientes, gustos y momentos del día. Se pueden comer calientes o frías, llevar en viandas, servir en porciones para compartir o acompañar con una ensalada fresca. Esta combinación de practicidad, variedad y comodidad las convierte en una solución ideal para el verano, especialmente cuando se busca comer rico sin pasar calor de más.

Tarta de atún.

El paso a paso para hacer una tarta de espinacas en sartén