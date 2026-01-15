Cocinar tartas saladas en sartén es una excelente alternativa cuando hace mucho calor, ya que evita encender el horno y, con eso, sumar aún más temperatura al interior de la casa. En estos días, prender el horno puede volver el ambiente incómodo, mientras que la sartén permite una cocción más rápida y localizada, manteniendo la cocina mucho más fresca y agradable.
Además, las tartas hechas en sartén resultan prácticas y fáciles de preparar. Con una buena tapa y fuego bajo, se logra una cocción pareja de la base y un relleno bien cremoso sin complicaciones. Este método es ideal para tartas clásicas como las de espinaca, jamón y queso, verdura o cebolla, y permite resolver una comida completa en pocos pasos y con menos consumo de energía.
Por otro lado, las tartas en general son una opción muy versátil, ya que se adaptan a distintos ingredientes, gustos y momentos del día. Se pueden comer calientes o frías, llevar en viandas, servir en porciones para compartir o acompañar con una ensalada fresca. Esta combinación de practicidad, variedad y comodidad las convierte en una solución ideal para el verano, especialmente cuando se busca comer rico sin pasar calor de más.
El paso a paso para hacer una tarta de espinacas en sartén
Preparar los ingredientes: Lavar bien la espinaca, escurrirla y picarla. Picar cebolla y ajo si se desea, y tener listos los huevos, el queso y los condimentos.
Cocinar el relleno: En una sartén amplia, rehogar la cebolla con un poco de aceite hasta que esté transparente. Agregar la espinaca picada y cocinar unos minutos hasta que reduzca y pierda el exceso de líquido. Condimentar a gusto.
Mezclar la preparación: Retirar del fuego y dejar entibiar. Incorporar los huevos batidos y el queso elegido, mezclando bien para que el relleno quede parejo.
Preparar la sartén: Aceitar ligeramente una sartén antiadherente y colocar una tapa para masa o una masa casera, cubriendo bien la base y los bordes.
Agregar el relleno: Volcar la mezcla de espinaca sobre la masa, distribuyéndola de manera uniforme.
Cocinar a fuego bajo: Tapar la sartén y cocinar a fuego mínimo durante unos 20 a 25 minutos, hasta que la base esté cocida y el relleno firme.
Dorar la base: Si se desea, dar vuelta la tarta con ayuda de un plato para dorar apenas del otro lado, siempre con cuidado.
Servir y disfrutar: Retirar del fuego, dejar reposar unos minutos y cortar en porciones. Ideal para comer caliente o fría.