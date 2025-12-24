Fresco y nutritivo: la receta de gazpacho ideal para el verano 2026

El gazpacho es un plato perfecto para la época veraniega.

Hacer gazpacho es una excelente opción durante el verano ya que se trata de una preparación fría, refrescante y liviana, ideal para los días de altas temperaturas. Al servirse bien frío, ayuda a combatir el calor de manera natural y funciona muy bien como entrada o comida principal liviana. Además, su base de vegetales crudos aporta una sensación de frescura que lo convierte en un plato muy elegido en épocas de calor intenso.

Desde el punto de vista nutricional, el gazpacho es una preparación muy completa y saludable. Está compuesto principalmente por tomate, pepino, morrón, ajo y aceite de oliva, ingredientes ricos en vitaminas, minerales, antioxidantes y agua. Estos nutrientes favorecen la hidratación, el buen funcionamiento del organismo y aportan energía sin resultar pesado, lo que lo vuelve ideal para mantener una alimentación equilibrada en verano.

Otro de los grandes beneficios del gazpacho es que es fácil y rápido de preparar: no requiere cocción, solo lavar, cortar y procesar los ingredientes, por lo que en pocos minutos se obtiene un plato listo para consumir. Además, se puede hacer con anticipación y conservar en la heladera, lo que lo convierte en una opción práctica para tener a mano una comida saludable, sabrosa y refrescante.

Receta de gazpacho rápido y fácil

Ingredientes

1 kg de tomates bien maduros

1 pepino chico

½ morrón verde

1 diente de ajo

50 g de pan del día anterior (miga)

3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1 a 2 cucharadas de vinagre (de vino o de Jerez)

Sal a gusto

Agua fría, cantidad necesaria

Gazpacho.

Paso a paso