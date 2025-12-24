Receta fresca para el verano: cómo hacer té helado de duraznos, sin azúcar y delicioso.

Preparar té helado de duraznos es una de las mejores cosas que se pueden hacer para resfrescarse en un día de verano. Ahora que llegaron las temperaturas altas, encontrar recetas de infusiones que sean ricas, saludables y refrescantes es clave para sobrevivir al calor.

Si te gustan los jugos frutales y también el té, esta receta te va a encantar. Necesitás muy pocos ingredientes y además es muy saludable, ya que no lleva nada de azúcar, ideal para personas con diabetes, problemas intestinales o alguna condición que no les permita comer azúcar, o bien que quieran alimentarse más saludablemente.

"¡El mejor té helado de durazno y limón sin azúcar que vas a probar!", asegura la creadora de la receta, la cocinera Nícola Graham. Estas cantidades te alcanzan para preparar una jarra. Aguanta en la heladera hasta 4 o 5 días.

Receta de té de duraznos, fresco y delicioso para el verano

Ingredientes

3 duraznos

Endulzante a gusto (stevia, xilitol, eritritol o lo que más te guste)

3 bolsitas de té negro

Rodajas de limón

Hielo

Opcional: hojas de hierbabuena, menta o lo que quieras

Preparación