Preparar té helado de duraznos es una de las mejores cosas que se pueden hacer para resfrescarse en un día de verano. Ahora que llegaron las temperaturas altas, encontrar recetas de infusiones que sean ricas, saludables y refrescantes es clave para sobrevivir al calor.
Si te gustan los jugos frutales y también el té, esta receta te va a encantar. Necesitás muy pocos ingredientes y además es muy saludable, ya que no lleva nada de azúcar, ideal para personas con diabetes, problemas intestinales o alguna condición que no les permita comer azúcar, o bien que quieran alimentarse más saludablemente.
"¡El mejor té helado de durazno y limón sin azúcar que vas a probar!", asegura la creadora de la receta, la cocinera Nícola Graham. Estas cantidades te alcanzan para preparar una jarra. Aguanta en la heladera hasta 4 o 5 días.
Receta de té de duraznos, fresco y delicioso para el verano
Ingredientes
3 duraznos
Endulzante a gusto (stevia, xilitol, eritritol o lo que más te guste)
3 bolsitas de té negro
Rodajas de limón
Hielo
Opcional: hojas de hierbabuena, menta o lo que quieras
Preparación
Lavá 2 duraznos y cortalos en rodajas. No hace falta que les saques la cáscara.
Llevá los duraznos a una olla con el endulzante y agua hasta llenar la olla. Hervir a fuego bajo hasta que estén tiernos.
En una taza aparte, poner agua hirviendo con 3 bolsitas de té negro.
Una vez que los duraznos estén tiernos, sacarlos del fuego y procesarlos. Luego, colalos para quedarte con el jugo de durazno.
En una jarra o recipiente, verter rodajas de limón. Agregar el otro durazno restante, lavado y cortado. Agregar hielo.
Sumar el té negro y el jugo del durazno.
Agregar agua helada y hierbas (opcional).
Mezclar muy bien y servir en un vaso con hielo (opcional).
¡Listo! A disfrutar.