Receta fresca para el verano: mousse de durazno alto en proteínas y colágeno, sin azúcar y delicioso.

Preparar este mousse de duraznos alto en proteínas y sin azúcar es una opción ideal si querés un postre rico, saludable y refrescante para preparar en verano. Con los días de calor, comer frutas frescas y deliciosas para la merienda y el desayuno es una excelente alternativa.

Este postre no lleva nada de azúcares refinadas, por lo que es ideal si tenés algún problema de salud que no te permita comer azúcar o bien querés llevar una alimentación más saludable. Además es alto en proteínas, ya que se prepara con yogur y leche, y también rico en colágeno gracias a la gelatina sin sabor (que tampoco contiene azúcar).

La receta fue compartida por la cuenta de TikTok @levarterecetas, que comparte recetas fáciles de hacer en casa. "Este mousse tiene una textura super suave y más de 25 gr de proteína por porción", aseguró la creadora de la receta.

Receta de mousse de duraznos protéico y sin azúcar

Ingredientes

100 gr de leche en polvo descremada.

1 durazno grande troceado.

3 sobres de stevia.

50 ml de leche.

10 gr de gelatina sin sabor.

170 gr de yogur griego.

Preparación

En una procesadora agregar el yogur, leche en polvo, duraznos, stevia y leche fluida. Mixear hasta tener una textura homogénea. Incorporar la gelatina previamente hidratada y mezclar muy bien. Pasar la preparación a 2 recipientes de vidrio y llevar a heladera al menos 3 horas. ¡Super fresco, liviano y delicioso! Pueden hacerlo de cualquier fruta que tengan o prefieran.

Qué le podés agregar a este postre de mousse de durazno

Como explicó la creadora de la receta, podés preparar este mousse de la fruta que quieras. Además, podés agregarle algún topping extra como trocitos de frutillas, kiwis, duraznos, ananá, banana, arándanos o la fruta que más te guste. También podés agregarle granola, frutos secos o escamas de coco.