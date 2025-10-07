EN VIVO
Son una bomba de proteínas y se hacen en minutos: receta de alfajores proteicos sin azúcar y sin harina, saludables y deliciosos

Así es cómo podés preparar unos alfajores proteicos sin azúcar, sin harina y sin gluten: ideales para comer antes o después de ir al gimnasio.

07 de octubre, 2025 | 16.43

Existe una receta de alfajores proteicos sin azúcar, sin harina y sin TACC libre de gluten, que además es muy fácil de hacer en casa. Llegar a la ingesta necesaria de proteínas para desarrollar masa muscular puede ser desafiante, pero no es imposible.

Además de las comidas principales, incluir snacks pequeños a lo largo del día que sean altos en proteína te puede ayudar a cumplir este objetivo. Y si además te gustan las cosas dulces pero no podés o no querés consumir harinas y/o azúcares refinadas, esta receta de "alfaproteicos" te va a encantar. 

La receta fue compartida por Santiago Repetto, creador de contenido y recetas saludables, y se hace muy fácil. Es ideal para saciar los antojos dulces y comer algo nutritivo al mismo tiempo. Todos estos ingredientes se consiguen fácilmente en dietéticas y supermercados. Para reemplazar la harina, solamente vas a necesitar harina de almendras (que en realidad, son almendras trituradas) o de avena sin gluten.

Receta de alfajores proteicos sin azúcar y sin harina (rinde para 3 o 4)

Ingredientes

Para las tapitas:

  • 1 huevo

  • 1 cucharada colmada de cacao amargo en polvo 

  • 1/2 taza de harina de almendras 1/2 tz (o de avena, o la que uses que sea sin gluten)

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

  • Endulzante a gusto (el ideal es stevia)

  • 1 cucharadita de extracto de vainilla 

Para el relleno: 

  • 1/4 taza de mantequilla de maní

  • 1 scoop de proteína sabor vainilla (o 1/4 taza de leche en polvo descremada)

Para la cobertura: 

  • 1 barrita de chocolate cacao al 70%

Preparación

  1. En un bol, mezclar el huevo e incorporar la harina de almendras (o de avena, o la que uses).

  2. Sumar el polvo de hornear y el cacao amargo en polvo. Seguir revolviendo muy bien.

  3. Añadir el endulzante a gusto y el extracto de vainilla.

  4. Te tiene que quedar una masa que sea posible manipular. Terminá de integrarla con las manos formando una pelota. Luego, amasala para aprovecharla al máximo, y estirala con la ayuda de un palo de amasar.

  5. Usá un cortante, vaso o tapa de algo para darle formita circular a las tapas. Seguramente te rinda para 3 o 4.

  6. Llevar las tapas al horno durante 15 minutos. Se tienen que dorar de cada lado.

  7. En otro bol, preparar el relleno proteico con 1 scoop de proteína (idealmente), o bien la leche descremada en polvo, mezclada con la mantequilla de maní. Se tiene que integrar muy bien.

  8. Te va a quedar una masa que vas a poner entre las dos tapitas de los alfajores.

  9. Podés comerlos así solos, aunque lo ideal es bañarlos en chocolate. Para esto, derretí la barra de chocolate de cacao al 70% y bañá los alfajores. Llevalos a la heladera o congelador durante unas horas para que el chocolate se endurezca bien.

  10. ¡Listo!

