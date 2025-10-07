Existe una receta de alfajores proteicos sin azúcar, sin harina y sin TACC libre de gluten, que además es muy fácil de hacer en casa. Llegar a la ingesta necesaria de proteínas para desarrollar masa muscular puede ser desafiante, pero no es imposible.
Además de las comidas principales, incluir snacks pequeños a lo largo del día que sean altos en proteína te puede ayudar a cumplir este objetivo. Y si además te gustan las cosas dulces pero no podés o no querés consumir harinas y/o azúcares refinadas, esta receta de "alfaproteicos" te va a encantar.
La receta fue compartida por Santiago Repetto, creador de contenido y recetas saludables, y se hace muy fácil. Es ideal para saciar los antojos dulces y comer algo nutritivo al mismo tiempo. Todos estos ingredientes se consiguen fácilmente en dietéticas y supermercados. Para reemplazar la harina, solamente vas a necesitar harina de almendras (que en realidad, son almendras trituradas) o de avena sin gluten.
Receta de alfajores proteicos sin azúcar y sin harina (rinde para 3 o 4)
Ingredientes
Para las tapitas:
-
1 huevo
-
1 cucharada colmada de cacao amargo en polvo
-
1/2 taza de harina de almendras 1/2 tz (o de avena, o la que uses que sea sin gluten)
-
1 cucharadita de polvo de hornear
-
Endulzante a gusto (el ideal es stevia)
-
1 cucharadita de extracto de vainilla
Para el relleno:
-
1/4 taza de mantequilla de maní
-
1 scoop de proteína sabor vainilla (o 1/4 taza de leche en polvo descremada)
Para la cobertura:
- 1 barrita de chocolate cacao al 70%
Preparación
-
En un bol, mezclar el huevo e incorporar la harina de almendras (o de avena, o la que uses).
-
Sumar el polvo de hornear y el cacao amargo en polvo. Seguir revolviendo muy bien.
-
Añadir el endulzante a gusto y el extracto de vainilla.
-
Te tiene que quedar una masa que sea posible manipular. Terminá de integrarla con las manos formando una pelota. Luego, amasala para aprovecharla al máximo, y estirala con la ayuda de un palo de amasar.
-
Usá un cortante, vaso o tapa de algo para darle formita circular a las tapas. Seguramente te rinda para 3 o 4.
-
Llevar las tapas al horno durante 15 minutos. Se tienen que dorar de cada lado.
-
En otro bol, preparar el relleno proteico con 1 scoop de proteína (idealmente), o bien la leche descremada en polvo, mezclada con la mantequilla de maní. Se tiene que integrar muy bien.
-
Te va a quedar una masa que vas a poner entre las dos tapitas de los alfajores.
-
Podés comerlos así solos, aunque lo ideal es bañarlos en chocolate. Para esto, derretí la barra de chocolate de cacao al 70% y bañá los alfajores. Llevalos a la heladera o congelador durante unas horas para que el chocolate se endurezca bien.
-
¡Listo!