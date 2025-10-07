Son una bomba de proteínas y se hacen en minutos: receta de alfajores proteicos sin azúcar y sin harina, saludables y deliciosos.

Existe una receta de alfajores proteicos sin azúcar, sin harina y sin TACC libre de gluten, que además es muy fácil de hacer en casa. Llegar a la ingesta necesaria de proteínas para desarrollar masa muscular puede ser desafiante, pero no es imposible.

Además de las comidas principales, incluir snacks pequeños a lo largo del día que sean altos en proteína te puede ayudar a cumplir este objetivo. Y si además te gustan las cosas dulces pero no podés o no querés consumir harinas y/o azúcares refinadas, esta receta de "alfaproteicos" te va a encantar.

La receta fue compartida por Santiago Repetto, creador de contenido y recetas saludables, y se hace muy fácil. Es ideal para saciar los antojos dulces y comer algo nutritivo al mismo tiempo. Todos estos ingredientes se consiguen fácilmente en dietéticas y supermercados. Para reemplazar la harina, solamente vas a necesitar harina de almendras (que en realidad, son almendras trituradas) o de avena sin gluten.

Receta de alfajores proteicos sin azúcar y sin harina (rinde para 3 o 4)

Ingredientes

Para las tapitas:

1 huevo

1 cucharada colmada de cacao amargo en polvo

1/2 taza de harina de almendras 1/2 tz (o de avena, o la que uses que sea sin gluten)

1 cucharadita de polvo de hornear

Endulzante a gusto (el ideal es stevia)

1 cucharadita de extracto de vainilla

Para el relleno:

1/4 taza de mantequilla de maní

1 scoop de proteína sabor vainilla (o 1/4 taza de leche en polvo descremada)

Para la cobertura:

1 barrita de chocolate cacao al 70%

Preparación