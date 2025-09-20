Chau suplementos: el superalimento que podés agregarle a las comidas para tener un extra de proteína

Hay un superalimento que podés sumar a todas tus comidas para tener una ingesta extra de proteína, sin necesidad de tomar suplementos proteicos. Los suplementos son muy conocidos al día de hoy y muy consumidos por quienes quieren aumentar masa muscular, pero hay formas naturales de lograr este objetivo.
El ingrediente estrella para sumarle más proteína a tus comidas es el yogur griego. Además de comerlo en el desayuno y la merienda en tus bowls con granola o frutas, se lo podés sumar a tus almuerzos, cenas o picadas. Hay muchas formas de incorporarlo, y además de sumar proteína, este alimento es un gran probiótico natural para el intestino.
3 formas de sumar yogur griego a tus comidas para comer más proteína
1. En salsa de yogur griego y cilantro
Podés hacer una deliciosa salsa de yogur griego y cilantro. Para esto, solamente vas a necesitar mezclar hojas de cilantro con yogur griego, medio limón y sal. Si querés, también podés agregarle aceite de oliva. Procesá todo o licualo y disfrutalo. Esta salsa queda deliciosa para sumársela a ensaladas, o bien como dip para picadas.
2. En budines o tortas
Podés preparar un budín o una torta casera con ingredientes lo más naturales posibles, y agregarle un frosting de yogur por encima. Podés mezclar yogur con jugo de limón o de naranja y ralladura de alguno de los dos. Queda exquisito en cualquier panificado dulce que prepares.
3. En un smoothie bowl
También podés preparar un smoothie bowl a base de yogur y alguna fruta que te guste. Sería como un licuado, pero más sólido, con la textura del yogur. Meté en el freezer o congelador la fruta que más te guste. Pueden ser frutos rojos, frutillas, bananas, arándanos o la que quieras. Si elegís banana, cortala en rodajas antes. Llevá la fruta y el yogur a una procesadora o licuadora. Una vez listo, te va a quedar cremoso. Consumilo así o llevalo a enfriar durante algunas horas.