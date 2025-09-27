Receta sin azúcar y sin harina de pastafrola: ideal para un fin de semana nublado.

Existe una receta para preparar una pastafrola sin azúcar y sin harinas tradicionales, sin TACC libre de gluten y mucho más liviana que la receta original. Es perfecta si sufrís de algún problema de salud que te imposibilita consumir harinas y azúcares refinadas, o bien si querés llevar una alimentación más saludable.

Para reemplazar el azúcar, podés utilizar un endulzante como stevia o eritritol. Para la harina, podés optar por la que más te guste sin gluten: de arroz, de avena sin gluten, de almendras, de coco, de trigo sarraceno, entre otras. Se recomienda que mezcles dos tipos de harinas para conseguir una buena textura. Es ideal para preparar un fin de semana nublado o lluvioso y acompañar con el mate.

Ingredientes

1 huevo.

200 g de harina sin gluten (por ejemplo, de arroz o de avena sin gluten.

100 g de harina de almendras (recomendable que la incluyas en la receta, pero también podés elegir otra harina de las mencionadas.

50 g de aceite de coco (podés usar el aceite que quieras, pero este es el más saludable, también podés usar manteca derretida en la misma cantidad).

2 cucharadas de endulzante (se recomienda stevia).

300 g de dulce de batata o membrillo sin azúcar.

Ralladura de 1 limón.

Opcional: coco rallado.

Preparación