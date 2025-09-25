Existe una receta para preparar un cheesecake fit sin azúcar y sin harina en tan solo 5 minutos. El cheesecake es una de las tortas más populares, y si bien la receta original lleva grandes cantidades de azúcar, es posible hacer su versión saludable. Además, podés prepararla incluso en microondas y queda igual de rico.
La receta fue compartida por Pau Kerikian, nurticionista y pastelera, quien comparte sus recetas saludables en su cuenta de Instagram @goclean.now. Podés hacerlo tanto en microondas como en horno o en air fryer. "De mis postres preferidos en su versión más liviana y saludable, sin harinas ni azúcar. Y encima alto en proteínas. Y ufff, qué cremoso queda. La clave para eso es sacarlo un toquecito antes de que se ponga firme en el centro", explica.
Receta de cheesecake fit en microondas, sin azúcar y sin harina
Ingredientes (para un molde de 16 cm aprox)
1 huevo
100 g de queso crema
1 cda de maicena (10g)
Esencia de vainilla y stevia a gusto
Opcional: mermelada sin azúcar y/o frutos rojos
Preparación
En un bol, mezclar el huevo, el queso crema y la maicena. Revolver muy bien.
Sumar la esencia de vainilla y el endulzante stevia a gusto. Si tenés otro edulcorante que prefieras, también podés usarlo, pero el stevia es el más saludable.
Si lo hacés en horno, llevalo a 180 grados por 20 min. En air fryer, 180 grados por 15 minutos. Microondas, 2 o 3 minutos en alta potencia.
Una vez que lo saques, ponele la mermelada sin azúcar y/o los frutos rojos arriba.
¡Listo!