Receta sin azúcar y sin harina de cheesecake fit: se puede hacer en microondas en 5 minutos.

Existe una receta para preparar un cheesecake fit sin azúcar y sin harina en tan solo 5 minutos. El cheesecake es una de las tortas más populares, y si bien la receta original lleva grandes cantidades de azúcar, es posible hacer su versión saludable. Además, podés prepararla incluso en microondas y queda igual de rico.

La receta fue compartida por Pau Kerikian, nurticionista y pastelera, quien comparte sus recetas saludables en su cuenta de Instagram @goclean.now. Podés hacerlo tanto en microondas como en horno o en air fryer. "De mis postres preferidos en su versión más liviana y saludable, sin harinas ni azúcar. Y encima alto en proteínas. Y ufff, qué cremoso queda. La clave para eso es sacarlo un toquecito antes de que se ponga firme en el centro", explica.

Receta de cheesecake fit en microondas, sin azúcar y sin harina

Ingredientes (para un molde de 16 cm aprox)

1 huevo

100 g de queso crema

1 cda de maicena (10g)

Esencia de vainilla y stevia a gusto

Opcional: mermelada sin azúcar y/o frutos rojos

Preparación