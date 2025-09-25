EN VIVO
Receta sin azúcar y sin harina de cheesecake fit: se puede hacer en microondas en 5 minutos

Cheesecake sin azúcar y sin harina: alto en proteínas, se hace en minutos y podés hacerlo en microondas, air fryer o en horno.

25 de septiembre, 2025 | 10.45

Existe una receta para preparar un cheesecake fit sin azúcar y sin harina en tan solo 5 minutos. El cheesecake es una de las tortas más populares, y si bien la receta original lleva grandes cantidades de azúcar, es posible hacer su versión saludable. Además, podés prepararla incluso en microondas y queda igual de rico.

La receta fue compartida por Pau Kerikian, nurticionista y pastelera, quien comparte sus recetas saludables en su cuenta de Instagram @goclean.now. Podés hacerlo tanto en microondas como en horno o en air fryer. "De mis postres preferidos en su versión más liviana y saludable, sin harinas ni azúcar. Y encima alto en proteínas. Y ufff, qué cremoso queda. La clave para eso es sacarlo un toquecito antes de que se ponga firme en el centro", explica.

Receta de cheesecake fit en microondas, sin azúcar y sin harina

Ingredientes (para un molde de 16 cm aprox)

  • 1 huevo

  • 100 g de queso crema

  • 1 cda de maicena (10g)

  • Esencia de vainilla y stevia a gusto

  • Opcional: mermelada sin azúcar y/o frutos rojos 

Preparación

  1. En un bol, mezclar el huevo, el queso crema y la maicena. Revolver muy bien.

  2. Sumar la esencia de vainilla y el endulzante stevia a gusto. Si tenés otro edulcorante que prefieras, también podés usarlo, pero el stevia es el más saludable.

  3. Si lo hacés en horno, llevalo a 180 grados por 20 min. En air fryer, 180 grados por 15 minutos. Microondas, 2 o 3 minutos en alta potencia. 

  4. Una vez que lo saques, ponele la mermelada sin azúcar y/o los frutos rojos arriba.

  5. ¡Listo!

